Режим КТО в Москве и области: когда снимут и что нужно знать

Режим КТО действует в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве и Московской области после попытки вооруженного мятежа со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был введен режим контртеррористической операции (КТО). Власти заявляли, что в ближайшее время он будет отменен. Однако на время его действия в городе отменены все массовые мероприятия. «КП» разбиралась, когда снимут режим КТО в Москве и области и что нужно знать.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЖИМ КТО?

На время действия режима КТО власти получают дополнительные полномочия. Например, у вас могут проверить документы или досмотреть автомобиль. Также в городе могут ограничить движение, усилить охрану порядка, остановить оказание услуг связи. При этом власть получает право слушать ваши телефонные переговоры или читать сообщения, запретить продажу оружия и алкоголя. Также у вас могут изъять транспорт, если для того, чтобы оказать кому-то медпомощь или для преследования подозреваемых.

Представители власти также имеют право беспрепятственно проникать к вам домой или на ваши участки.

На время действия режима КТО Москвы решили ослабить напряженность и сделали 26 июня выходным днем. Поэтому в понедельник работают только органы власти, городские службы, предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленные комплексы.

ЧТО ОТМЕНИЛИ В МОСКВЕ?

В Москве из-за режима КТО решили перенести на неделю празднование школьных выпускных. Их проведут в следующую субботу, 1 июля. Кроме того, в столице перенесли резервный день сдачи ЕГЭ по математики и ОГЭ по русскому языку на 1 июля.

Минобрнауки в свою очередь предложило столичным вузам перейти на удаленное обучение или отсрочить все, в том числе экзамены. В МГУ уже решили, что все мероприятия проведут в онлайн-формате.

В это время в московских детсадах будут работать только дежурные группы для детей, чьи родители будут на работе. Однако больницы, ветклиники, центры госуслуг, дворцы бракосочетания в эти дни открыты.

ЧТО ЗАКРЫЛИ В МОСКВЕ?

Парк Сокольники из-за режима КТО отменил: фестиваль «Разноцветная Москва». выставку «Летний дар», танцевальные занятия, йогу. В парке Горького также отменили все мероприятия. А вот Третьяковская галерея заявила, что работает в штатном режиме!

Движение по Москва-реке все же временно приостановили, как и работу причалов. Тем не менее, другой транспорт в столице продолжает работу.

- Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня. Движение находится под контролем Ситуационного центра, который работает круглосуточно, - сообщили в Дептрансе.

Когда именно будет снят режим КТО, на момент подписания номера было неизвестно.

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