«Девушка разбилась на глазах возлюбленного»: Молодой чемпион по высшему пилотажу вместе с подругой погибли при крушении легкомоторного самолета в Московской области

По словам друзей, юноша пошел по стопам деда и стал пилотом ФОТО: соцсети

Легкомоторный самолет ЯК-52 упал в городе Ступино Московской области 25 июня. Самолет вылетел со взлетной площадки Малино, за штурвалом был молодой москвич Евгений Бессмертный. Пассажиркой оказалась его знакомая Алина. Оба погибли на месте. Причины крушения пока устанавливаются.

В то, что юноша не справился с управлением, друзья не верят. Евгения они называли главным фанатом ЯК-52. Парень обожал авиационную технику – сам ремонтировал, сам садился за штурвал. Хоть Евгений и занимался то программированием, то администрированием сообществ в соцсетях, настоящей его страстью все же были полеты. Юноша был многократным чемпионом Московской области по высшему пилотажу и часто тренировался на аэродроме для подготовки к очередным соревнованиям. По словам близких, страсть к небу и полетам передалась ему от дедушки.

- У него дед по отцу, кажется, тоже разбился на самолете, был пилотом, - рассказали msk.kp.ru друзья семьи погибшего. – Более того, сам он был студентом Ульяновского института гражданской авиации. Женя был бесконечно талантливым и умным парнем. Я часто рассказывала про него своим друзьям с огромной гордостью за нашу с ним дружбу. Очень добрый, терпеливый, грамотный в общении. Женя заслуживает, чтобы о нем помнили только хорошее - плохого он никогда не делал.

За спиной у молодого пилота были сотни полетов ФОТО: соцсети

Девушка Арина, что оказалась с ним в кабине, не была его возлюбленной. Вместе они общались в компании, которую связывал один интерес – авиация. В роковой день Женя просто решил ее прокатить.

- Они не встречались. С ними на аэродроме был ее парень. Сама она только закончила школу в этом году и собиралась поступать в ВУЗ, - рассказывают друзья погибших.

Парень, что остался внизу ждать девушку, больше ее не увидел. Сейчас в соцсетях группа, которую вел Евгений, собирает деньги, чтобы помочь родителям ребят с похоронами, а причины произошедшего устанавливает следствие.