Команда «КП» продолжает лидировать в любительском Чемпионате Москвы НФЛ: Обзор матчей 13 тура

Один из лидеров команды «Гудбай Офис» - кениец Адейай Сундай Мэтт.

На московском стадионе «Pride Арена» прошли матчи 13 тура Чемпионата Москвы Нашей Футбольной Лиги. Команда журналистов и читателей «Комсомолки» одержала победу и сохранила первое место в таблице. Однако вся борьба за чемпионство еще впереди.

«Север» и «Звезда» устроили настоящую перестрелку - выдали матч, щедрый на голы в ворота обеих команд. «Северяне», казалось, очень легко забили два гола и в целом вели игру, но их соперники в концовке первого тайма сумели переломить ход встречи и даже повели в счете. Номинальным хозяевам помог Максим Родин - на перерыв команды ушли с красивым счетом на табло 4:4. После перерыва роковым для «Звезды» стал момент, когда защитник в пылу борьбы срезал мяч в собственные ворота. Затем Родин забил еще один мяч (всего - третий в матче), на что «Звезда» ответила голом с пенальти. На большее «красных» не хватило. 6:5.

Лучшим игроком «Звезды» в этом матче несомненно стал дебютант НФЛ, воспитанник академии «Спартака» и бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Пучков - двухметровый форвард изрядно потерзал оборону «Севера» и отличился голом с дальней дистанции.

В этом туре в НФЛ дебютировал воспитанник академии «Спартака» и бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Пучков. Его рост - 2 метра 2 сантиметра!

Капитан «Звезды» Артем Белокурских так подвел итоги матча:

«В обе стороны игра шла, качели. Мне понравилось. «Север» - команда хорошая. И мы собрали на матч хороших игроков. Думаю, что им тоже с нами легко не было».

Один из аутсайдеров, «Дрим Тим», в туре дал настоящий бой более опытной команде «К15-Мангазея». Молодежь забила первой и даже ушла на перерыв, ведя в счете. Однако забрать в этом матче очки команде «ДТ» не удалось - позволили сопернику сравнять уже на первой минуте второго тайма, а решающий мяч самым обидным образом пропустили за 20 секунд до финального свистка. Оба гола в составе «К15» забил Алексей Титов.

«Мы думали, что будет попроще, - прокомментировал эту победу Алексей. - Сказалось, что у нас на бровке есть люди, которые могут подсказать. Это важно иметь мнение со стороны - им видно, какие нужны перестановки и замены. Это победа тех, кто был на бровке!»

Великолепный Никита Чумаченко забил в этом чемпионате уже 25 мячей.

Похожий сценарий был разыгран и в матче «Доктора Пеппера» с командой ЛЭМЗ. «Пепперы» забили первыми (уже на второй минуте отличился Дмитрий Коргулев), однако сборная Лианозовского электромеханического завода ответила двумя голами. В самой концовке, после удаления игрока ЛЭМЗ, «ДП» получил небольшое преимущество, но спасти игру уже просто не хватило времени.

«Тяжелый матч. Соперник - команда серьезная. Нелегко было сегодня. Хорошо, что мы второй забили», - признался капитан ЛЭМЗ Александр Салин.

Один из лидеров чемпионата команда «АГК» здорово покуражилась в матче с «Гудбай Офис». Первый гол был забит уже на 15 секунде, а дальше пошло-поехало. Победа со счетом 15:0 стала крупнейшей в истории Нашей Футбольной Лиги. Форвард победителей Никита Чумаченко забил 8 (!) мячей.

«Было легко. Даже больше сказать нечего», - признался после финального свистка герой матча Никита Чумаченко.

Один из игровых лидеров «ГО», кениец Адейай Сундай Мэтт заявил (на неплохом русском языке), что команда в будущих матчах постарается сыграть лучше.

До летней паузы командам Чемпионата Москвы НФЛ 8х8 остается сыграть еще два тура.

Команда «КП» в этом туре встречалась с «Пролетарском», который занимает в таблице последнее место. Но легкой прогулкой эта встреча не стала. «Молодежка» играла очень быстро и самоотверженно. Да, первыми - в середине тайма - забили «комсомольцы». Но «Пролетарск» отыгрался еще до перерыва. Во второй половине журналисты и читатели «КП» добавили в темпе, забили еще три. Соперник ответил на это одним мячом на последней минуте. 4:2.

Самым ценным игроком в составе «КП» стал новичок команды Сергей Рябцев. Воспитанник академии волгоградского «Ротора» забил 2 мяча и сделал голевую передачу.

Рябцев после матча признался, что в победе «КП» ни минуту не сомневался:

«Соперник хороший - много работали, бегали ребята. А мы больше реализовали моментов. Поэтому и выиграли».

Журналист «КП» Валентин Алфимов в одной из атак «Пролетарска» самоотверженно бросился под мяч и спас нашу команду от неминуемого гола.

Эта победа позволила команде «Комсомольская Правда» остаться на первом месте. Во многом этого удалось добиться благодаря одержанное пару недель назад крупной победе над одним из основных конкурентов - ЛЭМЗ (4:0). Впрочем, у другого конкурента, «АГК», остается матч в запасе. По потерянным очкам у них и «комсомольцев» полный паритет, но по разнице забитых и пропущенных мячей дела у «АГК» намного лучше.

Впрочем, чемпионат только-только пересек экватор. Вся борьба еще впереди. До летней паузы команды сыграют еще два тура, а решающие матчи состоятся уже осенью.