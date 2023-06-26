Гусь-обнимусь, коробка с котятами и живой тарантул: самые необычные находки в метро Москвы

Фото: Московский метрополитен

Извечный вопрос взрослых «а голову ты не забыл?» в метро запросто заиграет новыми красками. Потому что и такое тут тоже случалось. Правда, голова была не человеческая, а манекена, но тоже, согласитесь, жутковато.

- Мы находили бутафорский меч, рясу священнослужителя, флейту и радиатор охлаждения, - рассказали корреспонденту KP.RU в пресс-службе Московского метрополитена. – А однажды солист одного из столичных театров забыл свой концертный костюм накануне выступления. В благодарность работникам Склада забытых вещей он исполнил отрывок из арии «Аида».

Да, чаще всего люди оставляют всякие зарядки, телефоны да сумки. Ну а как можно забыть гидравлическую тележку? Или громадного… гуся? Объявление о том, что сотрудники метрополитена нашли и передали на склад забытых вещей плюшевую игрушку «гусь-обнимусь» появилось в соцсетях 15 марта. Все бы ничего, но гусь этот… высотой 190 см! Подписчики так впечатлились, что от души желали гусю вернуться домой, будто бы он живой. А еще постили фотки с собственными гусями (чуть меньшего размера, правда, и даже… посвящали стихи!

Фото: Московский метрополитен

А что, если бы гусь был живой? И вот тут совсем интересно: оказывается, и живность в метро народ также забывает.

Прошлым летом на ст.м.«Бульвар Рокоссовского» кто-то забыл клетку с лисой. Буквально через месяц после этого… контейнеры с божьими коровками. А в феврале этого года внутри забытого в поезде метро рюкзака обнаружили банку, внутри которой копошился… тарантул! Живой! Хозяин пришел за ним через несколько часов, так что это история со счастливым концом.

Фото: Московский метрополитен

Фото: Московский метрополитен

Животных, которых находят в метро, обычно передают в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ», где за ними могут присмотреть профессионалы. Но бывают исключения из правил. В мае этого года на «серой ветке» нашли «зайцев»-безбилетников: коробку с четырьмя котятами. Малышей приютила дежурная на станции «Цветной бульвар», напоила их водичкой… В итоге в этот день до приюта котята не доехали – всех их еще до вечера забрали домой сами сотрудники метро. Уж больно хороши были «безбилетники».

Фото: Московский метрополитен

Фото: Московский метрополитен

ТОП-3 ВОПРОСА О ПОТЕРЯННЫХ ВЕЩАХ В МЕТРО

1. Куда деваются потерянные вещи? Сейчас в Московском метро есть три Склада забытых вещей. Они расположены на станциях «Деловой центр», «Черкизовская» и «Котельники», работают каждый день с 8:00 до 20:00.

2. Как забытые предметы попадают на склад? Дежурный по станции в присутствии полицейского проводит опись содержимого (если найдены рюкзак или сумка), данные заносятся в специальный бланк. После этого забытый предмет вместе с бланком передают на Склады забытых вещей, где содержимое еще раз проверяют в соответствии со списком.

3. Куда обращаться, если я забыл в метро сумку? Если в сумке были документы (паспорта, водительские удостоверения, студенческие билеты и др.), их сразу передают в полицию. Остальные вещи поступают на склад. Узнать, на какой, можно по телефону 3210 с мобильного, написать чат-боту Александре или создать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы». Чтобы забрать со склада вещь, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление. Также необходимо рассказать сотрудникам склада, в какой день, где и во сколько она была забыта и, при наличии, предъявить фотографию.

ЦИФРА ДНЯ

28,4 тыс. предметов поступили на склад забытых вещей Московского метрополитена за 2022 год