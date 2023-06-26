Шальной арбалет, прикованный наручниками адвокат и побег из изолятора: Убийце «колбасного короля» дали 20 лет колонии

Александр Мавриди был задержан в ноябре 2020 года по подозрению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Снимок с видео: Следственный комитет/ТАСС

Сам мужчина до последнего уверял, что во всем виновата его поздняя роковая любовь проклятущая. И вообще, что он болен, не в себе...

МОЛОДАЯ «ЖЕНА»

В ноябре 2020-го в своем загородном доме был убит владелец преуспевающего колбасного завода Владимир Маругов. Убит при весьма странных обстоятельствах - в бане, мощной металлической «стрелой» из арбалета. Гражданская супруга, с которой бизнесмен перед эти уединился в сауне, оказалась единственным свидетелем расправы. Голая женщина была связана по рукам, но сумела сбежать на соседний участок, перемахнув через двухметровый забор.

Дом Маругова в Подмосковье, куда пробрались преступники. Они застрелили бизнесмена из арбалета. Фото: Канал ТВЦ

Сабина Газиева, несколько лет назад уведшая бизнесмена из семьи и родившая ему двоих детей, заявила, что в тот вечер в баню ворвались двое мужчин в масках. Ее связали, уложив на пол. Потом между мужчинами что-то произошло. Те двое ушли. Сабина увидела труп Маругова и кинулась прочь...

Газиева оказалась первой подозреваемой. Ну странно ведь: некие люди пришли убивать бизнесмена, (вооруженные арбалетом, ага), денег у него при этом не требовали, любовницу - единственную свидетельницу - связали, но при этом дали ей сбежать?!

Совпадение? А если она ММА инсценировала это нападение, чтобы избавиться от «колбасного короля» и захватить его миллионы?

Газиева отбивались, уверяла, что убивать Владимира Маругова лично у нее не было никаких резонов: официально они с бизнесменом в браке не были, потому на его имущество она перетренировать не могла. Да и какое имущество, если весь бизнес переписан на других людей (как стало известно - на мать Маругова), а сам он формально банкрот?

Сабина Газиева - гражданская жена «мясного короля». Фото: Instagram.com

ЗАЩИТНИК «МАФИИ»

Но дальше события развивались так стремительно, что о Газиевой очень быстро забыли.

В нескольких километрах от загородного дома Маругова убийцы бросили машину, засветившуюся на месте убийства, и тот самый арбалет, из которого был убит предприниматель. Арбалет - в фирменной коробке.

- По номеру было установлено, в каком спортивном магазине покупалось это оружие, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Подняли записи с камер - лица двух покупателей зафиксировались весьма отчетливо.

Еще через несколько часов в Москве был задержан некий Александр Мавриди. Уроженец Казахстана с криминальным прошлым. А в квартире у него сидел прикованный наручниками к железной кровати пожилой мужчина. Он оказался... знаменитым адвокатом, который в свое время весьма охотно брался защищать членов «мафии». Например, в 1990-е Алексей Завгородний представлял в суде интересы легендарного киллера Ореховской группировки Александра Солоника (единственного в своем роде преступника, который за свою «карьеру» умудрился трижды сбегать от силовиков: из зала суда сразу после приговора, из колонии через канализацию и из московского СИЗО «Матросская тишина» - с помощью пронесенного за взятку альпинистского снаряжения).

Завгородний давно отошел от юридических дел, но при этом оставался человеком весьма небедным.

- Как стало известно, еще в 2018 году пенсионер был похищен Мавриди и его подельниками, - уточняет наш собеседник.

Зачем? Ради недвижимости. Мужчину, который начал страдать различными возрастными заболеваниями, держали в квартире взаперти, заставляя переписать на бандитов имущество. Так за два года были захвачены две московские квартиры Завгороднего. А вот фиктивно «продать» свой главный актив - особняк и яхту в Испании - пожилой адвокат все никак не соглашался.

Но при чем же здесь «колбасный король» Маругов?

Владимир Маругов с сыном Александром. Парень погиб в 2019 году - врезался на мотоцикле в такси на Фрунзенской набережной Москвы.

НОВЫЙ ДРУГ

В следствии очень быстро выяснили, что Александр Мавриди вообще никак не был связан с Сабиной Газиевой. Зато оказался близким знакомым... бывшей жены Владимира Маругова.

С Татьяной бизнесмен развелся несколько лет назад. У пары был совместный сын, который трагически погиб в аварии в 2019 году - в возрасте 25 лет.

- Мавриди рассказал, что познакомился с Маруговой случайно - разговорились, сидя в очереди в ЗАГСе. Оба зашли туда, чтобы получить кое-какие документы, - говорит источник.

Маругова - яркая брюнетка с внешностью актрисы или певицы. Поэтесса. При этом - кроткая воцерковленная женщина.

52-летний Мавриди утверждал, что сразу в нее влюбился. Стал искать поводы для встреч.

Живущая после гибели сына одна в большом особняке женщина оказалась в трудной ситуации - без мужика в доме сантехника и внешний вид дома начали приходить в упадок. Мавриди вызвался помочь. За свои деньги несколько раз нанимал работяг, которые ремонтировали дворец. Носил шикарные букеты цветов. Всячески оказывал знаки внимания.

Мавриди на допросах утверждал, что узнал о бывшем муже Маруговой далеко не сразу. Она сама однажды призналась, что бизнесмен после развода сначала оставил ей дом, банковские счета и даже тот самый колбасный завод. А потом затеял судебные тяжбы, чтобы отнять все, подчистую. И процессы складывались так, что Татьяна постепенно теряла имущество. Осталась лишь квартира в Москве, аренда которой приносила некоторую сумму «на жизнь». И тот самый загородный дом.

- По словам Мавриди, у него возникло желание помочь женщине, в которую он без памяти влюбился, - объясняет источник.

- У них на тот момент были некие серьезные отношения?

- Мавриди уверяет, что Маругова, как женщина верующая, однажды ему сказала: постель может быть только после свадьбы, венчания. И он загорелся этой идеей. Сама же Маругова утверждает: никаких чувств к Мавриди, кроме дружеских, она не питала. Интимной связи между ними не было.

Словом, Татьяну Маругову в следствии тоже подозревали (хотя она всегда была в статусе свидетеля) - как возможного организатора заказного убийства бывшего мужа. Ведь получалось, что его смерть означает остановку изнурительных судебных тяжб!

ДВЕ РАЗВЕДКИ, ДВА ПОКУШЕНИЯ

Чтобы наказать Маругова, Мавриди привлек своего давнего приятеля Пашу Ахмедова. (После убийства мужчина успел добежать из Москвы аж до Казани и уже там был схвачен. С первых же дней стал активно сотрудничать со следствием, - Авт.).

За домом «колбасного короля» парочка следила несколько дней. Дважды приезжали, чтобы осмотреться. На третий раз пошли уже убивать. Зарезать Маругова должен был Ахмедов.

- За день до убийства они впервые залезли на участок предпринимателя через забор, - рассказал «КП» следователь по особо важным делам Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Сергей Баканов. - Перелезли через забор и увидели, что Маругов что-то делает в гараже. Спрятались в кустах, стали ждать. Подходить к гаражу побоялись: увидели висящую на фасаде камеру. Когда Маругов пошел к дому, Мавриди подал Ахмедову знак - мол, нападай. Но тот замешкался, позволив бизнесмену уйти.

Мавриди негодовал. Был зол на Ахмедова: «Трус!» Тот отбивался: не хочу лезть под камеру, меня же сразу найдут.

Прикинули, каким оружием можно было бы убить на расстоянии, не подставляясь под объективы. Так и появился в этой истории арбалет.

- Ахмедов рассказывает, что когда следующим вечером они ворвались в масках в баню, сам он принялся связывать Газиеву, а Александр Мавриди с арбалетом пошел на Маругова.

«Колбасный король», увидев посторонних, схватил кочергу, кинулся на Мавриди. А тот выстрелил. Металлический болт (так называются короткие стрелы, которыми заряжаются спортивные и охотничьи арбалеты) прошил грудную клетку мужчины насквозь. Маругов какое-то время еще оставался на ногах, но его оппонент отобрал кочергу и несколько раз ударил ею бизнесмена по голове...

- Мавриди утверждает, что Татьяна Маругова о его планах ничего не знала. Что разобраться с Владимиром Маруговым «по-мужски» - это только его личное желание, - говорит источник.

В процессе расследования следователи не нашли доказательств, которые говорили бы обратное.

Итак, все фигуранты пойманы. Доказательства собраны. Но на этом история вовсе не закончилась.

ПОБЕГ И УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ

В августе 2021 года Александр Мавриди внезапно сбегает из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Сюда его привозили, чтобы местному следователю удобнее было вести допросы. ИВС - на секундочку - находится на территории городского отдела полиции! Чтобы сбежать, нужно было миновать три металлические двери и наружные ворота. Как?!

Все в шоке: ночью дежурные по какой-то причине покинули свой пост и ушли спать. А сидевшие в камере с Мавриди воры из Молдавии сумели открутить болты наружного замка - через открытую «кормушку» в двери камеры (ее на ночь вопреки всем инструкциям по просьбе арестантов оставили распахнутой, потому что было жарко)... Вместе с Мавриди тогда ушли четверо молдован. Им, участникам группы, грабившей подмосковные коттеджи, светили серьезные сроки. Мавриди (которого обвиняли по статьям «убийство», «похищение», «вымогательство», «легализация имущества, добытого преступным путем», «незаконное лишение человека свободы») - вплоть до пожизненного. Потому и побежал.

Всех, кроме убийцы «колбасного короля», поймали в течение нескольких дней. Самого его - лишь спустя месяц. Он засветился в супермаркете на камере видеонаблюдения, подключенной к системе распознавания лиц.

Мавриди рассказал, что прятался в Москве и области по заброшкам. Отпустил бороду, чтоб не узнали. Разжился деньгами из тайника, который когда-то давно устроил в укромном месте на подобный случай... Позже стало известно, что Александр Мавриди даже нашел человека, который обещал справить ему фальшивые украинские документы - по ним он мог бы сбежать на Незалежную и скрыться с концами. Задержан был буквально за несколько дней до получения липового паспорта на другое имя и отправки.

- В СИЗО мужчина изменил тактику, - говорит наш источник. - Он начал выдавать себя за сумасшедшего. Один раз даже якобы пытался покончить с собой. На заседаниях в суде делал вид, что теряет сознание. Его не раз обследовали, но не выявили никаких отклонений ни по психике, ни по общему здоровью.

Один только побег сам по себе - это до 5 лет колонии. Многие думали, что пожизненное этому странному «романтичному» человеку гарантировано. Но прокуратура попросила для Александра Мавриди в сумме 21 год колонии строгого режима.

На заседании в суде Мавриди заявил:

«Если бы Владимир по-другому себя повел в отношении Татьяны и своего сына, то, может, Бог бы так не распорядился. Я полностью признаю вину».

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области, сегодня Московский областной суд вынес Александру Мавриди приговор: 20 лет колонии строгого режима.

КОНКРЕТНО

Что получили другие участники этой истории

- Паша Ахмедов, подельник Мавриди в убийстве Владимира Маругова - 13 лет колонии строгого режима.

- Константин Барский, который по поручению Мавриди следил за прикованным адвокатом - 8 лет.

- Бежавшие с Мавриди из ИВС четверо граждан Молдавии - от 6,5 до 11,5 лет колонии строгого режима.

- Бывший врио начальника ИВС Истры Андрей Старшинов и бывший дежурный изолятора Сергей Лаврентьев - по 3 года и 3 месяца общего режима колонии. Бывшая дежурная ИВС Елизавета Бурдаковская - 9 месяцев исправительных работ.

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