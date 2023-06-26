«Идем с опережением графика - почти на год»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что детская областная больница в Красногорске откроется в марте 2024-го

Фото: Сергей Хакимов

Будущий флагман детского здравоохранения Московской области - огромная областная детская больница в Красногорске - запустят досрочно, на год раньше намеченного срока.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идут строительные работы. На текущий момент объект готов уже на 70%.

- Идем с опережением графика - почти на год, - рассказал Андрей Воробьёв. - Это очень серьезная работа. Здесь, естественно, будет большое приемное отделение, первичное звено, ну и, конечно, все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи. 28 направлений по всем самым востребованным профилям. Именно поэтому наша задача - найти сюда уникальных врачей, чем мы и занимаемся.

Команда будущей облбольницы уже формируется. Губернатор пообещал, что медикам будут созданы лучшие условия.

- У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталя, - напомнил Андрей Воробьёв. - Здесь - больше 100 тысяч квадратных метров. Мы сделаем удобную транспортную схему и самое главное - предусмотрим необходимое количество парковок, потому что и врачи, и средний медицинский персонал, и те, кто будут приезжать сюда, должны иметь возможность добраться и на автобусном маршруте, и, конечно, удобно припарковать автомобиль.

Восьмиэтажный корпус новой больницы будет вмещать 15 отделений, центр телемедицины, стационар на 420 коек с современными палатами, консультационно-диагностический центр на 300 помещений ребят до 18 лет ежесуточно, на крыше - вертолетная площадка для оперативной доставки пациентов. Ежегодно здесь смогут консультировать и лечить более 15 тысяч детей.

Больницу, напомним, начали строить три года назад. В июне 2021-го первый камень в ее основание вместе с губернатором Андреем Воробьёвым заложили зампред Правительства России Татьяна Голикова и Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Губернатор также пообщался с местными жителями и медиками, которые будут работать в больнице. В штат войдут более 400 врачей и около 900 медицинских сестер.

- Профильные отделения, которые будут работать в областной детской больнице, оснастят по последнему слову техники, - сообщил рассказал главврач Подольской детской городской больницы Мануэл Мегерян. - Это позволит оказывать медицинскую помощь детям из Московской области - квалифицированно, чтобы не было необходимости обращаться в другие федеральные или московские клиники.

«Для главного детского центра Подмосковья планируется закупить более 8 тысяч единиц современного диагностического, операционного, лечебного, реабилитационного оборудования, - уточнили в пресс-службе губернатора и Правительства Московской области. - Это и тяжелая диагностическая техника - МРТ, КТ, рентген-аппараты, а также стоматологическое и эндоскопическое оборудование, аппараты ИВЛ. Из новейших технологий - система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации».

КОНКРЕТНО

- Более 1,7 млн детей до 18 лет проживает сейчас на территории Московской области.

- Это второй по численности детей регион России после Москвы.

- На 17% «детское население» Подмосковья увеличилось на последние 5 лет.