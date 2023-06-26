До последнего прикрывал собой человека в огненном аду: Что известно о трагически погибшем в Королеве пожарном

Старший сержант внутренней службы Рустам Накибов

Узнал, что в горящей квартире остается человек и бросился его спасать. Так 25 июня в подмосковном Королеве погиб командир отделения пожарно-спасательной части №80 старший сержант внутренней службы Рустам Накибов.

Ему было 26 лет. В пожарную часть пришел в 2016 году сразу после армии. Сначала работал в "Мособлпожспас", потом перешел в МЧС, дослужился от стажера-пожарного до командира отделения.

Коллеги говорят: службу свою очень любил. О себе думал в последнюю очередь.

Возможно, это его и сгубило.

25 июня в 21.13 в МЧС поступил сигнал о пожаре на ул.Пионерской в Королеве. Горела "двушка" на 14 этаже. Из дома эвакуировали полсотни человек. И тут стало известно, что в горящей квартире "застрял" мужчина и выбраться самостоятельно не может никак.

Потушить пожар удалось лишь через два часа

- Рустам Накибов, действуя в условиях обоснованного риска, лично пытался эвакуировать пострадавшего. Но в результате внезапного выброса пламени они оба оказались отрезанными огнем от основного пути эвакуации. Рустам Накибов до последнего прикрывал собой пострадавшего от пламени, - рассказывает начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев.

Дальше - все, как в страшном сне: пламя подступило совсем близко, внутри квартиры находиться стало невозможно. И оба мужчины попытались спуститься вниз через окно. К сожалению, это закончилось их гибелью - они упали с высоты на крышу фитнес-клуба, расположенного внизу.

Потушить пожар удалось лишь через два часа - в 23.41. Почти сразу в ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более людям"

- По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, - пояснили такое решение в прокуратуре Московской области, сотрудники которой сразу взяли на контроли ход расследования. - Для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Тем временем, в МЧС Московской области уже сообщили: семье Рустама Накибова будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. У погибшего героя остались двое несовершеннолетних детей.