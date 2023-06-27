В Москве 96,6% поездок на такси проходят на «пять звезд»

Сервис Яндекс Go собрал статистику, как часто в Москве пассажиры ставят за поездки в такси пять баллов. Оказалось, что высшую оценку получили 96,6% всех оцененных поездок. Аналогичный результат фиксируется и в среднем по России.

Самые щедрые на «пятерки» регионы: Ненецкий АО, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Саха и Республика Калмыкия. Там пять звезд за поездки ставят примерно на 1-2% чаще, чем в целом по России.

Оценить поездку в приложении Яндекс Go пользователь может прямо во время маршрута или после. Пользователю предлагают поставить от одной до пяти звезд. Кроме общего впечатления можно похвалить таксиста за наиболее понравившийся пассажиру аспект: хорошую музыку, чистоту в салоне, стиль вождения и другие. В профиле водителей-партнеров сервиса можно посмотреть, сколько раз другие пользователи поставили ему «лайк» за тот или иной аспект.