Что нужно знать про отдых в Серебряном Бору: Как в этом году подготовили пляжи

В Серебряном Бору действуют сразу три пляжа. Летом сюда приезжают отдыхающие со всей Москвы.Евгения/«КП» - Москва Фото: Евгения ГУСЕВА

СПЛОШНОЕ РАЗОРЕНИЕ

- Мама, смотри, какая машинка! Ну купи!

- У тебя дома уже много машинок, в следующий раз мы возьмем одну из них.

- Но такой у меня нет! Она кра-а-асная!

У меня на глазах светленький мальчуган лет пяти покрывается бордовыми пятнами и заливается горьким плачем. Уставшая мать обреченно спрашивает: «Сколько?» Услышав «Полторы тысячи», вопросительно смотрит на мужа. Тот ругается сквозь зубы, отдает деньги и твердо обещает: на этот пляж они больше ни ногой.

В этом году Серебряный Бор подготовил отдыхающим немало сюрпризов. Но обо всем по порядку.

Провал № 1

И сразу неудача: лично я на пляж № 1 в Серебряном Бору не попадала ни разу. Как ни приедешь, все время закрыто на спецобслуживание.

- А вы заранее узнавайте, работаем ли мы, - посоветовала одна из администраторов пляжа, до которой я дозвонилась. - А вообще вход у нас бесплатный, при желании можно арендовать шезлонг за 1500 на день, спортивная площадка работает бесплатно, раздевалки, туалеты, кафе - все есть, приезжайте отдыхать.

Уточнить, работает ли пляж, можно по телефону +7 (926) 700-00-89.

Карта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Пляж № 2: для всей семьи

Второй пляж лично у меня ассоциируется с местом для семейного отдыха. Оно и понятно: большие комфортабельные автобусы с кондиционерами останавливаются прямо у входа. На территории есть бесплатная детская площадка, небольшой птичник с павлинами, фазанами и гусями, а прямо рядом с вышкой спасателей - лягушатник, он обозначен в воде буйками.

Так было раньше. Привычного лягушатника я не увидела. Птицы изнывают от жары - искупаться им негде, поилки устроены так, что в них не поплещешься. Ресторан «Поместье», кажется, поставил еще больше шатров и шезлонгов, чем в прошлом году. А вместо отдельных передвижных лотков с мороженым и кукурузой этим летом возвели настоящие торговые ряды с бургерами, едой и… детскими и взрослыми игрушками.

- Бадминтон - 700 рублей, игральные карты - 100. Ну хоть куколку ребенку возьмите: смотрите, какая прикольная, всего 200 рублей. - Продавщица наметанным глазом определяет, кому что можно предложить, чтобы никто не ушел с пустыми руками.

С одной стороны, отдыхать здесь, наверное, стало комфортнее, но за всеми этими благами цивилизации совсем не слышно плеска волн и шума ветра в окружающем пляж лесу. Да и некогда его слушать - слишком многое хочется посмотреть и опробовать. Тем не менее в выходные народу здесь столько, что и еду, и напитки, и игрушки сметают чуть ли не подчистую.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пляж №3: полный отрыв

На следующем пляже обстановка еще более драйвовая: молодежь здесь жарит шашлыки под музыку, пивко или еще что-то погорячее (при этом кое-где висят таблички с запретом на распитие спиртного).

- Если мы арендуем у вас беседку, то мясо и алкоголь можно с собой? Или у вас какой-то пробковый сбор есть? - уточняю я у местного администратора.

- Ну что вы, нет, конечно. Если забудете что-то - шампуры мы выдаем, уголь и розжиг можно докупить у нас.

Территория тут большая, вода чище, чем на втором пляже, кафешек больше, ну и народу, соответственно, тоже.

Интересно, что в воде плещутся в основном старики да дети, остальным холодно. Из развлечений - бесплатная детская площадка, сапы, волейбол и большой теннис. Можно арендовать шезлонг (день - 1000 руб., с матрасом - 1500) или лежать на своем покрывале, летний душ, туалеты и раздевалки на территории имеются, они бесплатные.

Что почем? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати

- Между первым и третьим пляжами есть небольшая частная территория - «Улетай», в основном она нацелена на проведение банкетов и праздников, но в будни и небольшая компания может забронировать там местечко тысяч за 15.

- Бездонное озеро и его берега - неизменное место отдыха для москвичей. Рельеф создает множество затонов, небольших пляжей и укромных местечек. Некоторые приезжают с палатками и стоят лагерем по несколько дней.