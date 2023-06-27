Собянин: До запуска трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро остались считанные месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Люблинско-Дмитровская линия метро подрастет на три станции уже в 2023 году. Строители сейчас прокладывают на ней дополнительный участок длиной 5,8 километра.
«Остались считанные месяцы до запуска продления Люблинско-Дмитровской ветки метро от «Селигерской» до «Физтеха», — сказал сегодня, 27 июня, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Лианозово» на новом отрезке. - На всех трех станциях активно ведутся работы».
Мэр напомнил, что по соседству также возводится новая станция МЦД-1.
«Очень важный транспортный узел здесь получается, — отметил Собянин. - Он будет обслуживать сразу несколько районов Москвы и Подмосковья».
Новый участок салатовой ветки метро пройдет вдоль Дмитровского шоссе. На нем разместятся три станции:
- «Яхромская» - около пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы;
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
- «Лианозово» - на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Дубнинская;
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
- «Физтех» - севернее бульвара Академика Ландау.
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
«Все три станции сегодня на высоком уровне готовности, — рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - На них практически завершены земляные и монолитные работы. При этом начались архитектурная отделка пассажирских и служебных зон и монтаж инженерных систем».
В целом участок готов примерно на 60%.
Будущая станция «Лианозово» станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Здесь откроется пересадка между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземкой.
Для этого железнодорожную станцию «Лианозово» перенесут на 350 метров в сторону Московской области. Параллельно построят две пассажирские платформы.
Кроме того, разместят два подземных вестибюля, которые соединят:
- северный - с входом на станцию метро и строящимся пешеходным переходом через Лианозовский проезд;
- южный - с действующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. Это позволит пассажирам тратить на пересадку между станциями метро и МЦД всего 2 - 3 минуты.
Железнодорожную станцию «Лианозово» реконструируют к открытию новой станции метро. А в 2024 году будет полностью готов ТПУ «Лианозово».
Благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии метро:
- ускорятся поездки по городу около 500 тысяч москвичей;
- разгрузятся станция «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии (до 15%) и станция «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии (до 5%);
- свободнее станет на Дмитровском шоссе (до 4%), Лианозовском проезде (до 7%) и соседних улицах.