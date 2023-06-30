Как начать (наконец!) заниматься спортом

Наступает лето, оголяются плечи и ноги. И многие вздыхают, стоя перед зеркалом. В отражении все те же лишние килограммы, не самое прекрасное в мире тело? Понимаю… Опять не получилось измениться?

А ведь сколько раз мы обещали себе начать жизнь с чистого листа. Ходить в спортзал. Правильно питаться. Похудеть. Подтянуться.

Существуют ли какие-то лайфхаки, как «заставить» себя вести активный, здоровый образ жизни, - рассказывает тренер сети фитнес-клубов С.С.С.Р. Юлия Баранова.

Есть такой вопрос: может, и не надо себя заставлять вести здоровый образ жизни и ходить на фитнес? Просто подождать, пока самому как следует захочется?

Здесь все непросто.

Зачастую человек начинает меняться после какого-то, скажем так, потрясения. После обидного замечания близкого человека, сравнения себя с другим – причем, не в лучшую сторону. После похода к врачу, перенесенной болезни, развода, потери работы. Подумайте, стоит ли дожидаться такого «пинка» от жизни? Бывает, человек покупает абонемент в спортзал – но все равно в него не ходит или посещает очень редко. Почему? Давайте разбираться, что мешает – и как это поменять.

1. Разберитесь с целью

Подумайте: а что именно вы хотите? Чтобы нравилось отражение в зеркале? Это слишком размыто. Цель должна быть очень четкой, как например, бросить курить. «Сбросить 10 кг» - не очень очевидная цель. А вот цель заняться спортом для себя любимого – очень даже конкретная. Чем цель отличается от желания? Желание – оно воздушное, не совсем понятно, как к нему двигаться. А цель – очень конкретная. Итак, ваша цель – заняться спортом.

Это не значит, что вам надо каждый день проводить в зале от заката до рассвета. Начните с малого. Позвольте себе каждый раз оказываться победителем, даже если эта победа невелика. 2 км, пройденных в хорошем темпе — победа, заслуживающая вознаграждения.

Два занятия в неделе по часу аэробикой или йогой – это уже победа. Ощущение победителя – отличная мотивация.

2. Поймите, что вам мешает

Что может мешать человеку два-три часа в неделю посвящать собственному телу?

Иногда это отсутствие контроля. То есть как будто некому проследить, рассказать, проконтролировать. Иногда виновато окружение, которое тянет назад, отвлекает, вмешается в ваши планы. Ну и, конечно, старые привычки. Если вы привыкли утром идти не на пробежку, а проводить в кровати лишний час, на перестройку нужно время.

Ни в коем случае не надо тут же «устранять» то, что мешает. Но осознать, какой именно момент тормозит – очень важно. Тогда получится с ним дальше «поработать».

3. Обеспечьте себе поддержку

И вот тут хорошо бы подключить знакомых, близких, соцсети. То есть организовать себе новое окружение. Например, найти в соцсетях небольшую группу поддержки, которая вместе с вами идет к той же цели. Тех, кто занимается фитнесом в одном с вами клубе, кто ходит на одни и те же занятия. Это очень стимулирует и поддерживает. Кстати, стоит начать тренироваться с персональным тренером - он точно не даст сойти с намеченного пути к идеальной фигуре.

Хорошо бы при этом обеспечить себе поддержку своих близких людей. Чтобы они, если уж не ходят с вами в зал, то хотя бы соглашались, что это важно и не звали есть пончики вместо тренировок.

Есть еще один экстремальный вариант: поспорьте! Заключите пари, можно даже не на деньги, но на что-то, что для вас значимо и дорого, важно. Поверьте, такие стимулы отлично работают.

4. Добавьте мотивацию

Договоритесь сами с собой: я буду ходить на пробежку (в спортзал, в качалку, бассейн) хотя бы 30 дней - или 30 раз с определенной периодичностью. Введите контроль для себя: условно, ставьте галочку в календаре каждый раз после выполнения действия.

Ну и, конечно, стоит добавить эмоциональную подпитку, вознаграждение. Хвалите себя после каждой пробежки или занятия. Награждайте чем-нибудь, что вы любите: приятным бонусом, подарком. Можно купить себе красивую и удобную спортивную одежду или обувь, например.

По секрету - вам нужно продержаться всего 30 дней – дальше новая привычка станет образом жизни и все пойдет как бы само собой.

Когда цель будет достигнута – обязательно отпразднуйте!

5. Не откладывайте старт

Прочитав эту статью, вы наверняка вдохновитесь. Скопируете себе, поставите в закладки, перешлёте другу, который давно собирается начать вести здоровый образ жизни. Ну и отлично! Заодно поставьте себе дату начала вашей новой жизни. Не тяните с этим. В сети С.С.С.Р. 30 фитнес-клубов - один из них наверняка есть где-то рядом с вашей работой или домом.

Ведь иначе снова возникнет вопрос: а точно надо себя заставлять? Может, оно само?

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