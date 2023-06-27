Из-за Курбан-байрама в Москве поменяют маршруты транспорта и закроют улицы в центре

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения Фото: Артем КИЛЬКИН

28 июня начинается Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из главных у мусульман. Он длится три дня, но в мечеть верующие устремляются в первый. В связи с этим в столице вводят несколько транспортных ограничений.

В центре до 11:00 для машин закроют улицы Мещанская, Гиляровского, Дурова, Щепкина, Мещанскую и Капельский переулок. Все это в окрестностях Соборной мечети — рядом с «Олимпийским».

Также до 12:00 не будут ходить трамваи между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом. Трамвай 7 от «Бульвара Рокоссовского» поедет только до остановки «Каланчевская», как и 50 от ДК «Компрессор» (метро «Авиамоторная»). Маршрут 9 работать не будет

В Отрадном меняют маршруты автобусов на улице Хачатуряна. Здесь расположена мечеть Ярдям. Точное время изменений не называется, формулировка «до окончания мероприятий». Остановки «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица», «Детская поликлиника» и «Пенсионный фонд» работать не будут. Автобус с6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской поедет по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — как обычно. Маршрут 98 в сторону МЦД «Лианозово» пойдет по Декабристов вместо Хачатуряна. 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Изменения также в транспорте, который курсирует через метро «Минская». Тут находится Мемориальная мечеть. Маршрут е29 от «Каширской» будет доезжать только до «Ломоносовского проспекта». Автобусы 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей пойдут через Киевский вокзал. Маршрут п209 в сторону Матвеевского пойдет через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана с разворотом на Воробьевском шоссе. В обратном направлении маршруты не меняются.

Также можно ожидать, что в этих районах как минимум до обеда может быть более плотный трафик на дорогах из-за обилия машин. Власти говорили, что в этом году для удобства верующих в Москве организуют трансляции праздничных богослужений на ТВ и в соцсетях. По договоренности с мусульманской общины жертвоприношения в городской черте полностью исключены.