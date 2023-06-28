На Москву идёт самый сильный дождь лета: за сутки выпадет половина месячной нормы осадков

В Москве 29 июня 2023 выпадет половина месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Москву идёт самый сильный дождь с начала лета. Но большинство москвичей его попросту ..проспят! Дело в том, что самые интенсивные ливни ожидаются ночью:

- В ночь на четверг, 29 июня, ожидаются сильные дожди, до 20 мм осадков, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Днём в четверг выпадет ещё 5 - 10 мм. Лишь с неба будет и в пятницу, но дожди станут умеренными, за сутки столице и области достанется от 3 до 8 мм осадков.

Ненастье несёт циклон, который сейчас закручивается над Белоруссией и движется в сторону Москвы. Этот дождь, скорее всего, станет самым мощным с начала лета. Июнь 2023 очень сухой, с начала месяца природа расщедрилась лишь на 36 мм осадков - при климатической норме 78 мм. Единственный ощутимый дождь прошел 23 июня, за день выпало 17 мм. А сейчас, получается, за одни сутки выльется 30 мм, почти половина месячной нормы!

Мало того - может быть побит абсолютный рекорд по количеству осадков для 29 июня за всю историю метеонаблюдений.

- Пока максимум для этого дня 32 мм, так что все на грани, - продолжает Татьяна Позднякова. - Но все будет зависеть от того, как распределятся осадки по территории Москвы и области. Центр циклона будет находится южнее столицы, и южной половине города и Подмосковья, скорее всего, достанется больше всего дождей. Но атмосферные фронты циклона могут развернуться и по-другому, он ещё не совсем формировался.

В четверг и пятницу будет прохладно, не выше +18…+20 градусов. А выходные погода наладится. В субботу потеплеет до +24 градусов, в воскресенье до +26. Кратковременные дожди возможны, но небольшие и лишь местами.