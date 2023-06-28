Домогаров в Театре Армии, Баста – в «Ленкоме» - чем порадуют столичные театры в июле

На Другой сцене «Современника» выходит «Кваша: А вдруг?». Фото: sovremennik.ru

Театральный сезон почти закрыт. Труппы до осени - в отпуске. Но кое-кто еще работает и выпускает спектакли. С наиболее интересными июльскими премьерами мы сегодня познакомим.

На Другой сцене «Современника» выходит «Кваша: А вдруг?». Название постановки Ивана Комарова звучит непонятно и с претензией. Что: а вдруг? Почему вдруг Кваша? В каком это смысле? Рассчитываем получить ответы на спектакле, который посвящен одному из основателей «Современника», другу и сподвижнику Олега Ефремова - артисту Игорю Кваше. Квашу называли «совестью «Современника»». Он сыграл на этой сцене немало знаковых ролей: от первого министра в «Голом короле» и Свердлова в «Большевиках» до Гаева в «Вишнёвом саде», Сирано, Мольера… Всего не перечислишь. А если добавить его кинороли, получится длинный-длинный список. В картине «Год как жизнь» Игорь Кваша сыграл Карла Маркса, а Андрей Миронов – Фридриха Энгельса. После Кваша и Миронов встречались на съемках картин: «Достояние республики», «Человек с бульвара Капуцинов», «Соломенная шляпка»... К чему это я? Да ни к чему, просто факты из биографии большого артиста. В спектакле-байопике на сцене «появятся» близкие Игорю Кваше люди: Галина Волчек (в её роли актриса Виктория Романенко), Валентин Гафт (Илья Лыков), Олег Ефремов (Семен Шомин), Олег Табаков (Виталий Муратов) и другие знаменитые современниковцы. Дело в том, что молодые артисты, который сыграют своих знаменитых современников, были со многими из них хорошо знакомы. Даже интересно, как они воплотят эти образы (надеемся, ничего общего с пародийной телепередачей «Большая разница»). Алене Бабенко доверили роль себя любимой, ну а «виновника торжества» Игоря Квашу сыграет артист Гоша Токаев. В основу спектакля вошли воспоминания друзей, коллег, членов семьи, а также книга Игоря Кваши «Точка возврата», где он рассказывает о своей жизни.

Где: «Современник».

Когда: 20 июля.

Цена билетов: 800- 2000 руб.

12 июля – в день рождения Александра Домогарова (ему исполнится 60 лет) на сцене Театра Российской Армии покажут драму «Маскарад» в постановке режиссера Нины Чусовой. Домогаров – в роли Арбенина, немолодого, богатого, сколотившего состояние на игре в карты господина, который «всё перечувствовал, всё понял, всё узнал»… Который в молодости жил на полную катушку, развлекался, заводил романы и стал патологически ревнив. Наконец женился - так было правильно. Он тщательно подобрал себе жену, к которой вскоре привязался и полюбил по-настоящему на её несчастье…

«Маскарад» - «этапное» произведение для артиста. «Лермонтов проникает прямо в душу: читаешь – и сразу рождаются образы, ставишь – начинается процесс поиска, находятся ответы, в том числе, на твои внутренние вопросы», - говорит режиссер Нина Чусова. «Маскарадов» на театральной сцене не счесть. Чем обогатит свой «Маскарад» Александр Домогаров, скоро увидим. Как сообщает артист в Телеграм-канале: работа сложная, тяжелая, многоплановая. От артистов требуется не только выучить текст и мизансцены, но и знать основы карточных игр и знаки игроков. В спектакле заняты молодые артисты театра. Кроме того, в одном из составов баронессу Штраль играет Анастасия Стоцкая.

Где: Театр Российской Армии.

Когда: 12 июля.

Цена билетов: 500 – 10000 руб.

В МХТ им.Чехова выходит спектакль «Жизель Ботаническая» по рассказам Эдуарда Кочергина, который в театральной среде известен как сценограф. Он работает главным художником в БДТ в Петербурге. Начинал еще при Товстоногове. В свободное время пишет рассказы – зарисовки из своей жизни. Жизнь у Кочергина была яркая и трудная. Родителей репрессировали. Его отправили в детский дом в Омске, откуда он сбежал и почти семь лет самостоятельно добирался в родной Ленинград. В основе спектакля «Жизель Ботаническая» —рассказы Кочергина об обитателях ленинградского «дна», полные нежности к искалеченным войной людям. «Ботанические девушки» - молодые женщины, торгующие собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде. Вместе они воспитывают дочь погибшей товарки, воплощая в девочке-сироте собственные несбывшиеся мечты о лучшей, чистой, сказочной жизни… «Началась эта артельная история в великое коммунальное время сразу после Отечественной на Петроградской стороне, когда стала возрождаться уличная жизнь со всеми ее узорами и чудо-юдами…», - написал Кочергин. Режиссер спектакля – Никита Кобелев. В роли «Ботанических девушек»: Светлана Колпакова, Ульяна Глушкова, Надежда Жарычева, Юлия Витрук…

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 6, 7 июля.

Цена билетов: 1500 – 3000 руб.

Официальная премьера музыкальной драмы «Маяковский» пройдет в сентябре в начале следующего сезона. В июле московская публика увидит предпремьерные показы. Постановка - к 130-летию поэта Владимира Маяковского. Первый показ состоится в день его рождения – 19 июля (а еще 20 и 21 июля). Это дебютная постановка в «Ленкоме» главного режиссера театра Алексея Франдетти. Над спектаклем работал рэппер Баста (Василий Вакуленко) и его команда Gazgolder (они отвечают за музыку и стихи). Драматург - Ника Симонова. Как утверждает режиссер Алексей Франдетти: «Василий, его музыка и стихи абсолютно созвучны фигуре Маяковского. Это музыкальный временной мост, который он построил. И если уж делать музыкальный спектакль по – и про – Маяковского, то лучшего автора чем Василий не найти».

В сюжете есть исторический контекст, и сложный любовный треугольник – Маяковский – Лиля и Осип Брики, и трагическая развязка. «Хореография поэзии» Маяковского, его невероятные конструкции рифм лягут в основу музыкальной драмы.

Где: «Ленком».

Когда: 19, 20, 21 июля.

Цена билетов: 1100 - 12000 руб.