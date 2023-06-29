«Как в 90-е, поставили на счетчик»: При разборках с рэкетирами погиб полицейский в Подмосковье

В перестрелке на окраине подмосковной деревне неподалеку от Орехово-Зуево погиб сотрудник полиции, еще один тяжело ранен - за его жизнь сейчас борются врачи.

- Накануне в полицию обратился житель деревни Анциферово, который занимается ремонтом машин на дому, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - По его словам, группа мужчин вымогает у него деньги.

Иномарку привезли на ремонт во вторник, 27 июня. Специалист поколдовал над ней. Уверен - сделал все на совесть. Однако приехавшие забирать авто мужчины с кавказской внешностью остались недовольны: плохо сделал. Не то что не заплатили - потребовали компенсацию!

- Как в 90-е, поставили человека «на счетчик»: сказали, что завтра вечером он должен заплатить 100 тысяч рублей. Приедут за наличными, - сообщил наш собеседник. - Иначе сожгут дом и убьют всю семью.

Автослесарь согласился. Но в итоге решил написать заявление в полицию. В ночь на среду в его мастерской вместе с ним бандитов поджидали несколько сотрудников полиции.

По данным KP.RU, полицейские попытались задержать вымогателей, а те в ответ открыли стрельбу из пистолетов. Один из оперативников погиб, второй ранен.

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, оперативники тоже вели ответную стрельбу из табельного оружия и ранили одного из нападавших. Раненый вымогатель сейчас под охраной в больнице.

- Остальные подозреваемые в возрасте от 23 до 33 лет доставлены в территориальный отдел полиции, — уточняет Петрова.

Известно, что стрелку 26 лет, он уроженец Северного Кавказа.

- Следователями и криминалистами проведен осмотр места преступления, изъяты 5 гильз и иные предметы, - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь двух и более сотрудников правоохранительного органа». Рэкетирам грозит от 12 до 20 лет колонии.

По словам нашего источника, параллельно задержанные проверяются на возможное участие в других подобных преступлениях, связанных с вымогательством.

- В свое время это была одна из схем рэкета, — объясняет наш собеседник. - Частному мастеру заказывают какую-либо работу, а потом независимо от качества «услуги» наезжают на него, угрожают, требуя компенсацию. Не исключено, что подобную схему эти же люди могли до перестрелки в Анциферово использовать еще несколько раз. Возможно, в тех случаях их жертвы предпочитали платить, не обращались в полицию.