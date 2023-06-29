«Мисс Москва» 2023 стала блондинка из Саратова

Главную корону в 2023 году получила Ангелина Бреженская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 29 июня прошел финал конкурса «Мисс Москва». Главную корону в 2023 году получила Ангелина Бреженская. Ей 25 лет, родом из Саратова.

Ангелина профессиональная модель, телеведущая. Окончила Российскую академию народного хозяйства, факультет экономики. Обладательница зрительских симпатий конкурса «Красавица Саратова». А ещё Ангелина участвовала в международных конкурсах красоты, но там без больших побед.

— Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения, — говорит победительница.

Параметры Ангелины 92-60-90, а рост 171 см.

Ангелина профессиональная модель, телеведущая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди плеяды аналогичных конкурсов в регионах этот считается одним из самых сложных. Потому что в «Мисс Москва» прописку не спрашивают, и на конкурс заявляются претендентки со всей страны. Так что конкуренция мощная.

Девчонки все красивые, талантливые, сплоченные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор конкурса Татьяна Андреева, отвечая на вопрос KP.RU, уместны ли сейчас такие праздники, метко отметила:

— Время непростое, но важное. И конкурс также важен, потому что показывает: мы живем и у нас все отлично. Россия — самая сильная и прекрасная страна в мире. В любое время надо найти возможности. Красота наших москвичек и россиянок — наше национальное достояние. Наша задача — прославлять его как можно достойнее. А девчонки все красивые, талантливые, сплоченные. Они несут в себе дух нашего российского народа.

Вечером 29 июня прошел финал конкурса «Мисс Москва» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денег за победу победительнице не дают, только подарки от спонсоров и символическую диадему. А вот роскошную корону, которую водружают на сцене, финалистке не дарят. Татьяна Андреева рассказала, что украшение изготовили к самому первому конкурсу почти 30 лет назад и используют для символической коронации.

Роскошную корону, которую водружают на сцене, финалистке не дарят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два года назад в качестве эксперимента в «Мисс Москва» включили интеллектуальный конкурс. Но практика что-то не задалась. Однако директор заверила:

— При отборе финалисток мы с жюри в формате собеседования много общаемся, смотрим, как девушки отвечают на разные вопросы, — ответила Татьяна Андреева.

Среди плеяды аналогичных конкурсов в регионах этот считается одним из самых сложных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темой конкурса 2023 года стало вдохновение, которое женщины дарят мужчинам. Рядовые зрители, кажется, не успели осознать, в чем именно был выражен лейтмотив (но, как говорится, «кому надо, тот понял»). Но тематику объявили аккурат перед дефиле в купальниках. Мужская часть аудитории одобрительно закивала.

Победительница будет представлять столицу на фестивале «Краса России» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Было несколько выходов для дефиле, творческий конкурс. Одна из участниц — Эвелина Оносова — читала стендап — сатирический монолог. Это премьера конкурса, ибо раньше все только пели или танцевали. Девушка-стендапер порадовалась, что на конкурс приходят не только папы, но и папики. Конкурс она не выиграла, но получила ленточку «Мисс талант».

На конкурс заявляются претендентки со всей страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победительница будет представлять столицу на фестивале «Краса России» 26 октября в Сочи. А уже финалистка этого конкурса поедет на мировой этап «Мисс Земля».

За каждую минуту опозданий на репетицию участницы приседали по 10 раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 29-й раз проводится конкурс.

33 участницы в этом году.

Возраст от 18 до 32 лет.

Ростом ниже 168 конкурсанток не берут.

2,5 недели готовили финальное дефиле.

За каждую минуту опозданий на репетицию участницы приседали по 10 раз. Самая «проштрафившаяся» присела 200 раз.

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