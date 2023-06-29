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Общество29 июня 2023 13:18

Ждать ли в экстремальной жары и новых ливней: в Московском метеобюро порадовали прогнозом погоды на июль

Синоптик Позднякова предупредила, что на Москву обрушится новый ливень 30 июня
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Для тех, кто проспал ночной дождь, циклон устроил повтор днём

Для тех, кто проспал ночной дождь, циклон устроил повтор днём

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июнь 2023 уходит из Москве с самыми мощными дождями с начала года. В ночь на четверг, 29 июня, на западе Подмосковья, в районе Истры, с неба за несколько часов вылилась половина месячной нормы осадков - 36 мм. А на востоке и юго-востоке области, в Кашире и Коломне, осадков выпало в десять раз меньше, всего 3 - 5 мм. В Москве на метеостанции ВДНХ - 22 мм.

Для тех, кто проспал ночной дождь, циклон устроил повтор днём - на столицу обрушились короткие грозовые ливни. Не утихнет ненастье и в пятницу, 30 июня, предупреждают в Гидрометцентре России: ожидаются ливни, грозы и даже град. Но как и в четверг, все эти процессы будут разными по интенсивности, в зависимости от района.

Июль в Москве начнётся с идеальной летней погоды:

- В выходные потеплеет до +23…+25 градусов, в субботу местами ещё возможны небольшие дожди, в воскресенье, скорее всего, обойдётся без осадков, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале следующей недели температура будет расти: в понедельник +26, во вторник +27 градусов, в среду уже +29. Но, похоже, на этих цифрах июльская жара и остановится. Прогнозы синоптиков на «макушку лета» очень сдержанные:

- Изнуряющего экстремального зноя не ждём, его не видно ни в одной прогностической модели, - продолжает Татьяна Позднякова. - Да, в отдельные дни будет до +30, но не более того. В основном же ровная комфортная летняя погода, +25…+27 градусов. Июль по климатическим нормам самый дождливый месяц в году (а вовсе не октябрь, как ни странно). Но в этом году он ожидается более сухим, чем обычно. Собственно, после нынешних ливней новые дожди и не нужны. Пожарная опасность уменьшилась, земля напиталась влагой. Теперь нужно тепло, чтобы у дачников все росло и созревало!

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