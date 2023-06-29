Ждать ли в экстремальной жары и новых ливней: в Московском метеобюро порадовали прогнозом погоды на июль

Для тех, кто проспал ночной дождь, циклон устроил повтор днём Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июнь 2023 уходит из Москве с самыми мощными дождями с начала года. В ночь на четверг, 29 июня, на западе Подмосковья, в районе Истры, с неба за несколько часов вылилась половина месячной нормы осадков - 36 мм. А на востоке и юго-востоке области, в Кашире и Коломне, осадков выпало в десять раз меньше, всего 3 - 5 мм. В Москве на метеостанции ВДНХ - 22 мм.

Для тех, кто проспал ночной дождь, циклон устроил повтор днём - на столицу обрушились короткие грозовые ливни. Не утихнет ненастье и в пятницу, 30 июня, предупреждают в Гидрометцентре России: ожидаются ливни, грозы и даже град. Но как и в четверг, все эти процессы будут разными по интенсивности, в зависимости от района.

Июль в Москве начнётся с идеальной летней погоды:

- В выходные потеплеет до +23…+25 градусов, в субботу местами ещё возможны небольшие дожди, в воскресенье, скорее всего, обойдётся без осадков, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале следующей недели температура будет расти: в понедельник +26, во вторник +27 градусов, в среду уже +29. Но, похоже, на этих цифрах июльская жара и остановится. Прогнозы синоптиков на «макушку лета» очень сдержанные:

- Изнуряющего экстремального зноя не ждём, его не видно ни в одной прогностической модели, - продолжает Татьяна Позднякова. - Да, в отдельные дни будет до +30, но не более того. В основном же ровная комфортная летняя погода, +25…+27 градусов. Июль по климатическим нормам самый дождливый месяц в году (а вовсе не октябрь, как ни странно). Но в этом году он ожидается более сухим, чем обычно. Собственно, после нынешних ливней новые дожди и не нужны. Пожарная опасность уменьшилась, земля напиталась влагой. Теперь нужно тепло, чтобы у дачников все росло и созревало!