В Москве уменьшается число пожаров

Ежедневно на борьбу с огнем выходят на дежурство 3000 пожарных и спасателей, а также более четырех сотен единиц основной и специальной пожарной техники. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 2021 года в мегаполисе снижается количество пожаров и, что самое важное, уменьшается число гибели в огне людей.

Наиболее существенное уменьшение числа возгораний фиксируется в жилом секторе и на объектах временного проживания людей - в хостелах и гостиницах, а также на транспорте, промышленных и складских объектах.

По сравнению с 2021 годом количество пожаров в Москве уменьшилось с 7414 до 2861. В жилом секторе произошло 1300 пожаров, два года назад этот показатель достигал 3563 случаев. В огне при пожарах на объектах жилого сектора в этом году погибли 58 человек. В 2021 году число жертв достигло 165.

По многим направлениям пожарной статистики число возгораний снизилось в несколько раз. Так, например, на производственных объектах число пожаров уменьшилось более чем в четыре раза - со 106 до 26 случаев. А на объектах сервисного обслуживания - в три раза (146 - в 2021 году и 49 - в 2023-м). На стоянках и в гаражах зафиксировано снижение возгораний со 110 до 39 фактов.

Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем, проблемы с электротехническим оборудованием и неисправность транспортных средств. Но для снижения числа пожаров МЧС Москвы проводится, буквально, колоссальная предупредительная работа. Так, например, в прошлом году на объектах города было проведено свыше 1,5 миллиона профилактических мероприятий, в том числе в сфере образования - в детских садах, школах, высших и средних специальных учебных заведениях.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий Ткаченко рассказал, что за последние 5 лет количество пожаров в столице сократилось на 39%. Позитивная динамика достигнута благодаря грамотно выстроенной работе пожарных, высокому уровню оперативного реагирования личного состава и комплексу профилактических мер.

Существенную роль в снижении числа пожаров играет использование при строительстве современных огнеупорных материалов, установка надежного оборудование в электросетях и своевременное его обслуживание.

Комплексная работа для предотвращения возгораний дает позитивный кумулятивный эффект, несмотря на активное строительство новых жилых и промышленных объектов.

«У нас значительное снижение числа пожаров. А это значит, что профилактическая противопожарная деятельность у нас на высоком уровне. Мы уверенно движемся в сторону уменьшения количества крупных пожаров», - прокомментировал позитивную динамику начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий Жуковский.

В результате комплексной кропотливой противопожарной работы на территории Москвы за последние десять лет не было крупных лесных пожаров. Хотя после образования Троицкого и Новомосковского округов Новой Москвы столица приросла 75 тысячами «зеленых гектаров».

Пока в мегаполисе держится довольно прохладная погода. Однако, как бы ни сложилась ситуация, пожарно-спасательный гарнизон Москвы готов к тушению лесных пожаров любой сложности. Мэр столицы Сергей Собянин в середине апреля сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве создана сводная мобильная группировка пожарных, спасателей и специалистов городских служб. В нее входят шесть тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. В составе группировки - группа мониторинга, которая контролирует состояние лесов, а также авиация для разведки и тушения возгораний, насосно-рукавный отряд - для обеспечения подачи воды.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТАК И СКАЗАЛ

Юрий Ткаченко, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве:

- С начала 2023 года надзорными органами Главного управления МЧС России по г. Москве проведено более 900 тысяч профилактических мероприятий, в том числе на объектах социальной сферы и жилого сектора. Осуществлены обходы мест жительства пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, проведены встречи с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту, беседы с владельцами транспортных средств о перекрытиях пожарных проездов.

Также в ходе профилактических мероприятий проведено около 1,5 млн инструктажей с охватом более 2 млн человек и распространено свыше 2 млн экспресс-информаций на противопожарную тематику.

В ходе таких мероприятий гражданам подробно разъясняют правила поведения в случае возникновения пожаров и напоминают о мерах ответственности за нарушение пожарной безопасности.

При проведении профилактики объектов социальной сферы особое внимание обращается на работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, прохождение руководителями и ответственными должностными лицами обучения мерам пожарной безопасности, а также проведение противопожарных инструктажей с персоналом.

Основной целью профилактических мероприятий является предупреждение пожаров и последствий от них.