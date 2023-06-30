Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2023 16:39

Двухэтажный чудо-мост на западе Москвы: Велодорожки, лавочки, ночная подсветка и парк

Маршрут соединит сразу три жилых квартала
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Словно гигантская лента, мост растянется на 350 метров на двух уровнях

Словно гигантская лента, мост растянется на 350 метров на двух уровнях

В 2024 году в районе Очаково-Матвеевское в Западном округе столицы начнут строить необычный пешеходный мост. Он пройдет через три жилых квартала - «Новое Очаково» (пр-д Стройкомбината, вл. 1, стр. 22, метро «Озерная»), «Матвеевский парк» (Очаковское ш., вл. 3, стр. 2, метро «Аминьевская») и Vangarden (Очаковское ш., недалеко от д. 9, корп. 1, метро «Аминьевская»).

Словно гигантская лента, мост растянется на 350 метров на двух уровнях. Такой эффект создадут несколько пандусов и лестниц, которые поставят по всей длине сооружения. Для них выбрали удобные места - ближе к бульварам, школе, детсаду, поликлинике, физкультурно-оздоровительному комплексу и просто в середине моста. Жители смогут легко подняться или спуститься там, где им нужно. Ещё переправа поможет быстро добраться до соседних станций - метро «Аминьевская» и будущего МЦД-4 «Очаково». По пути не нужно будет перебегать улицы и ждать светофора на «зебрах».

Маршрут соединит сразу три жилых квартала

Маршрут соединит сразу три жилых квартала

Мост также соединит два пешеходных бульвара кварталов «Новое Очаково» и «Матвеевский парк». Благодаря этому откроется единый прогулочный маршрут длиной два километра. По нему можно будет пройти через скверы, кафе и магазины. На одном из его участков соорудят сухой фонтан - с бьющими из-под земли струями и разноцветной подсветкой.

ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ

На мосту:

- проложат пешеходные и велосипедные дорожки;

- поставят скамейки для отдыха и перерыва на кофе;

- подключат мягкую вечернюю подсветку.

Под переправой обустроят общественное пространство - частично крытый цветущий парк. В нем появятся зоны отдыха, игровые площадки с качелями-гнездами, места для занятий спортом и встреч с друзьями. Парк украсят декоративными кустарниками, большими валунами, деревянными конструкциями, взрослыми лиственными деревьями.

Открытие моста намечено ориентировочно на середину весны - начало лета 2026 года.

КАРТИНА ДНЯ