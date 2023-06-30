Двухэтажный чудо-мост на западе Москвы: Велодорожки, лавочки, ночная подсветка и парк

Словно гигантская лента, мост растянется на 350 метров на двух уровнях

В 2024 году в районе Очаково-Матвеевское в Западном округе столицы начнут строить необычный пешеходный мост. Он пройдет через три жилых квартала - «Новое Очаково» (пр-д Стройкомбината, вл. 1, стр. 22, метро «Озерная»), «Матвеевский парк» (Очаковское ш., вл. 3, стр. 2, метро «Аминьевская») и Vangarden (Очаковское ш., недалеко от д. 9, корп. 1, метро «Аминьевская»).

Словно гигантская лента, мост растянется на 350 метров на двух уровнях. Такой эффект создадут несколько пандусов и лестниц, которые поставят по всей длине сооружения. Для них выбрали удобные места - ближе к бульварам, школе, детсаду, поликлинике, физкультурно-оздоровительному комплексу и просто в середине моста. Жители смогут легко подняться или спуститься там, где им нужно. Ещё переправа поможет быстро добраться до соседних станций - метро «Аминьевская» и будущего МЦД-4 «Очаково». По пути не нужно будет перебегать улицы и ждать светофора на «зебрах».

Маршрут соединит сразу три жилых квартала

Мост также соединит два пешеходных бульвара кварталов «Новое Очаково» и «Матвеевский парк». Благодаря этому откроется единый прогулочный маршрут длиной два километра. По нему можно будет пройти через скверы, кафе и магазины. На одном из его участков соорудят сухой фонтан - с бьющими из-под земли струями и разноцветной подсветкой.

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На мосту:

- проложат пешеходные и велосипедные дорожки;

- поставят скамейки для отдыха и перерыва на кофе;

- подключат мягкую вечернюю подсветку.

Под переправой обустроят общественное пространство - частично крытый цветущий парк. В нем появятся зоны отдыха, игровые площадки с качелями-гнездами, места для занятий спортом и встреч с друзьями. Парк украсят декоративными кустарниками, большими валунами, деревянными конструкциями, взрослыми лиственными деревьями.

Открытие моста намечено ориентировочно на середину весны - начало лета 2026 года.