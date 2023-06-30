Знаменитости без грима и штрихи ушедшей советской эпохи: В Москве открылась фотовыставка «Неотменяемые»

Рижский вокзал, 1978 год

Сергей Берменьев – один из лучших в России фотографов-портретистов – создал целую галерею портретов политиков, представителей искусства, общественных деятелей. Многие из его снимков экспонируются впервые. Это не только неизвестные фотографии известных людей, но и портреты эпохи.

– Думается, необычным для многих станет портрет Елены Образцовой. Ведь звезду советской оперы чаще видели в гриме на сцене Большого театра, а на фотографии – ее живое лицо, это первый естественный портрет Образцовой, когда она не позирует, – отметила в интервью KP.RU Валерия Каграманова, главный хранитель музея современной истории России.

ГУМ, 1975 год

Возможно, некоторых знаменитостей посетители выставки откроят для себя по-новому. Известный советский актер Леонид Филатов улыбается. Эта фотография была сделана за несколько месяцев до смерти артиста, он уже тяжело болел, но по фото этого не скажешь. Кстати, съемка тогда длилась 4 часа.

– Интересные фотографии получаются только, когда снимаешь в течение долгого времени, при этом постоянно разговариваешь с человеком. Например, когда я снимал Юрия Любимова в 1988 году, мы разговаривали о Высоцком, – рассказал KP.RU Сергей Берменьев.

Елена Образцова

Фотограф известен прежде всего как портретист, но на выставке есть и фотографии Москвы 1970-1980-х гг. Он снимал вроде бы обыденные вещи, а сегодня – это уже штрихи эпохи.

- Такого ГУМа, как на снимке 1975 года, мы больше не увидим: уборщица со шваброй, рядом – мокрые опилки, это был самый дешевый и простой способ мыть полы в больших помещениях, – отмечает Валерия Каграманова.

Майя Плисецкая

У Сергея Берменьева более ста тысяч таких фотографий. Некоторые могут развеять стереотипы, связанные с советской эпохой.

На фото 1978 года - продавщица с Рижского рынка, которая торгует лосьонами и духами. На снимке зафиксирована надпись: «Сухой дезодорант устраняет неприятные запахи». А ведь многие думают, что в советское время дезодорантов не было, фотография говорит об обратном: торговля шла бойко, о чем свидетельствуют наколотые на штырь чеки, – такого, кстати, тоже уже не увидишь.

Практически все фотографии на выставке черно-белые. Но, например, как ярко выглядит на них Майя Плисецкая. Выдающуюся балерину фотограф снимал каждые пять лет, она практически не менялась.

Владимир Путин

– С Плисецкой я работал подолгу, ведь она была очень требовательным человеком, – оттачивал каждый снимок, – отмечает Берменьев.

На церемонии открытия выставки Сергей Берменьев передал в дар Музею современной истории России портрет президента Владимира Путина. Фотография 2019 года - не протокольная, образ лидера очень сильный. Снимок станет частью постоянной экспозиции Музея.