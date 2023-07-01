«Готовил себе алиби»: Почему ухажер вице-президента банка, покончившей с собой в Москве, снимал ее смерть на видео

Прибывшие на место врачи уже не могли спасти девушку ФОТО: соцсети

- Зай, пожалуйста, не оставляй меня одного в этом мире!

Это последние слова бойфренда 28-летней Кристины Байковой, работавшей вице-президентом «Лого-Банка» в Москве, перед ее смертью. Девушка покончила с собой, это попало на резонансное видео. Приехавшие на место врачи спасти ее уже не могли. Само видео снимал ее 34-летний возлюбленный Антон (имя изменено, - прим. Ред.), что вызвало горячие споры. Мужчина находился в квартире всего в метре от Кристины. «КП-Москва» разбиралась, что могло заставить девушку пойти на такой шаг, и мог ли возлюбленный ее спасти.

«БРАТ, Я ТАК ВЛЮБИЛАСЬ!»

Красивые фотографии в соцсетях, дорогие украшения, прекрасная карьера… Казалось бы, о такой жизни можно только мечтать. Вот Кристина и мечтала, а потом ставила цели и достигала их. Красавица родилась в Омске. Там же закончила юридическую академию, какое-то время поработала в родном городе, а потом отправилась покорять столицу.

Сама Кристина была родом из Омска ФОТО: соцсети

- Ей Москва нравилась. Кристина считала, что тут уровень жизни лучше. Лет семь назад она переехала, - рассказал msk.kp.ru брат погибшей Дмитрий. - Были у нее разные проблемы, передряги – и денег не было, и жилья. Но она все пережила, со всем справилась. У Кристины твердый характер, она такая «стальная леди». Очень целеустремленная, иначе бы таких высот в карьере и не добилась.

Цели на будущее девушка любила записывать в свой дневник. Но пару месяцев назад в планах карьеристки появились еще семья и дети. Все благодаря знакомству с тем самым Антоном.

- Лично мы не были знакомы. Как и любая влюбленная девушка, она описывала его как хорошего человека. Говорила мне: «Брат, я так влюбилась!». Я ей говорил, что надеюсь, что это будет надолго и по-настоящему, что они будут рядом и любить друг друга. Про конфликты между ними она не рассказывала. Наоборот, строила планы, хотела с ним детей, семью, создать домашний очаг. Эти мысли она записывала в свой дневник. Следователи изучали уже его, - делится Дмитрий.

Тем не менее, в ту роковую ночь (все произошло в три часа ночи 24 июня) в квартире Кристины они были вдвоем. Как именно и из-за чего девушка лишила себя жизни, не знают даже родные.

Красавица мечтала о семье, встретив нового мужчину ФОТО: соцсети

- Я в этом поступке не узнаю сестру, - вздыхает Дмитрий. – Это на нее не похоже. На видео видно, что она поняла, что делает какую-то фигню. Не знаю, что ее подвигло на такие действия, какая ссора там была между ними. Обвинять кого-то мы не будем, пусть разбирается следствие.

СНИМАЛ, ЧТОБЫ НЕ ОБВИНИЛИ В УБИЙСТВЕ

Буквально за день до этого девушка разговаривала с мамой. Родители Кристины строят дома, она обещала вскоре приехать в гости. Просила не ремонтировать ее комнату – хотела все сделать сама красиво, чтобы потом показывать своим детям. Ни о каких проблемах в отношениях или на работе и речи не шло. Что именно произошло, родные не понимают. Знает об этом только Антон, но делиться не спешит.

- Нам вообще о произошедшем никто не сообщил, даже он. Мы узнали только спустя два дня. Не могли все это время дозвониться до Кристины, я чувствовал, что что-то случилось, поэтому я поднял всех знакомых и друзей в Москве. Через посредников мы обо всем узнали. До сих пор в шоке, что такое случилось, - говорит брат Кристины. – Потом я достал номер Антона. Версии у него разнятся. Сказанное нам и показания, которые находятся в СК, совершенно разные. Извинений не было.

После того разговора на связь с близкими погибшей возлюбленной мужчина выходить перестал. Объяснил он им лишь одно – зачем снимал видео в тот момент.

- Он это оправдывает тем, что понял, что происходит что-то неладное, а в квартире они вдвоем. Надо было себя защитить как-то, чтобы не подумали, что он ее столкнул, - поясняет Дмитрий.

О смерти девушки родные узнали лишь через два дня ФОТО: соцсети

- Вы считаете, что он мог ее спасти?

- Мог. Почему он никаких действий не предпринял, я судить не буду, пусть следствие разбирается. Но я считаю, что он мог вытащить ее.

Родные Кристины Байковой пока не знают, возбуждено ли уголовное дело по факту ее смерти. Известно, что проводится проверка. Тем не менее, семья уже наняла адвоката, чтобы все-таки разобраться, что же произошло той ночью в квартире.

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