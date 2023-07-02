Сергей Собянин рассказал, как город помогает молодым изобретателям

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москва активно развивает инновации и помогает молодым ученым развивать их проекты. Разработки столичных изобретателей используются в медицине, на транспорте, на крупных производствах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве огромное число талантливых молодых людей, настоящих инноваторов. Их изобретения используют на крупных производствах, в городских поликлиниках и даже на атомных электростанциях. Город всегда старается помогать молодым изобретателям. В столице создана целая экосистема для инноваторов: платформа i.moscow предлагает финансовую поддержку и программы акселерации. Кроме того, в столице регулярно проходят чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей», - написал мэр города.

По словам Сергея Собянина, столица развивает таланты у детей еще в школе, поощряя их заниматься наукой и разрабатывать собственные проекты.

«Для детей работают технические кружки и детские технопарки, где они получают первые навыки в таких сферах, как ИТ-, VR-, авиамоделирование, космонавтика. Продолжить путь изобретателя и ученого можно в высокотехнологичных компаниях, например в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и технопарках», - рассказал Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что многим изобретателям еще нет и 35 лет, а их разработки уже активно работают на благо столицы. Молодые ученые участвуют в грантовых конкурсах, запускают стартапы и трудятся в технопарках, создавая инновационное будущее Москвы. Большие возможности для творчества и карьеры предлагают высокотехнологичные компании, расположенные в особой экономической зоне «Технополис Москва». Кроме того, в столице создано 52 технопарка, в том числе 7 приоритетных инвестиционных проектов по их созданию. Правительство Москвы создает для компаний, работающих на этих площадках, льготные условия, которыми резиденты активно пользуются. В технопарках разрабатываются инновационные продукты и новые технологии, которые затем внедряются в производство.

Сергей Собянин привел пример одной из таких компаний - «Элма». Ее сотрудник, 35-летний инженер-механик Илья Петров изобрели оборудование, которое в буквальном смысле останавливает время. Оно помогает сохранять продукты свежими на долгий срок при их хранении и транспортировке. В основе инновационной технологии лежит использование специально подобранной смеси газов, например, азота и окиси углерода. Один вид газовой спеси применяется для розлива молока в тетрапак, другой - для упаковки мяса и сыров. В таком виде продукты могут храниться до нескольких месяцев. Продовольствие долго не портится, сохраняет натуральный вкус и оттенок. При этом эти газовые смеси абсолютно безопасны для человека и не влияют на вкус продуктов.

«Мы подбираем оборудование и состав газа, учитывая физические и химические характеристики каждого продукта. Малейшая неточность может, наоборот, сократить срок хранения. Технология подходит для любого пищевого производства», - сообщил инженер Илья Петров.

Изобретенный им комплекс уже применяется на одном из молочных комбинатов столицы.

Сергей Собянин рассказал, что молодые ученые могут научиться создавать эффективный технологический бизнес в «Академии инноваторов». В специальной программе для молодых разработчиков могут принять участие люди старше 18 лет, мечтающие попробовать свои силы в бизнесе. Проект Московского инновационного кластера (МИК) учит изобретателей создавать стартап с нуля, регистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности, правильно управлять финансами и привлекать инвестиции. Молодым ученым объясняют, как развивать свой бизнес и расширять деловые связи. Академия начала работу в 2021 году, и за это время ее выпускники создали сотни новых проектов, в том числе медицинскую образовательную платформу для студентов и молодых врачей, а также нанороботов для лечения болезней сосудов.

Сергей Собянин напомнил, что молодых ученых ежегодно поощряют премией правительства Москвы.

Ее учредили еще в 2013 году, и с тех пор каждый год отмечают ею самые выдающиеся разработки. Прием заявок на премию 2023 года уже стартовал и закончится 17 июля. В конкурсе участвуют молодые ученые и разработчики: аспиранты, научные сотрудники, специалисты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук - до 40 лет. Подать заявку можно на онлайн-площадке премии.