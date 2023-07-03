Электросамокатам запретили лихачить в Москве: Контролировать скорость будет система «ГЛОНАСС»

Самокаты кикшеринга в Москве начали подключать к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото: Иван МАКЕЕВ

Самокаты кикшеринга (краткосрочной аренды) в Москве начали подключать к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В каждый «байк» с завода встроен чип и сим-карта, с помощью которых устройство определяет, где находится. Это необходимо, чтобы арендаторы электросамокатов могли находить транспорт на виртуальной карте. А еще для контроля.

— С каждым годом растет популярность электросамокатов, при этом некоторые владельцы не соблюдают правила, превышают скорость, едут по скоростным магистралям. Чтобы сделать самокаты безопаснее для всех, мы начали тестировать технологию геозонирования совместно с коллегами и АО «ГЛОНАСС», — рассказал вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Но радоваться, что самокатчики после этого перестанут лихачить — рано. В Москве уже два года действуют так называемые медленные зоны, сейчас их уже 200 штук. Чаще всего это парки, особые людные места, дворы. В них самокаты автоматически сбрасывают скорость до 10, 15 или 20 км/час — в зависимости от локации. Где-то самокаты вообще не работают, например, на Красной площади и парке «Зарядье».

Чтобы находить медленные зоны, раньше использовали GPS — отслеживание по спутникам, которое применяется в большинстве стран. Оно есть в каждом современном смартфоне и автомобильном навигаторе. Только с GPS в Москве последнее время неладно. Особенно в центре города. Помехи спутникам чинят искусственно, чтобы не допустить провокаций с беспилотниками, которые также используют технологию.

Теперь электросамокаты — пока экспериментально — будут ориентироваться по нашему ГЛОНАСС. Импортозамещение! Важно понимать, что спутниковые модули есть только в арендных электросамокатах. В тех, что покупают в магазинах для личного пользования, такой опции нет. Поэтому и автоматическое снижение скорости в медленных зонах на такие не действует.

Ликсутов также выразил уверенность, что «оснащение личных электросамокатов подобными устройствами» ляжет «в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности». Это можно читать как некий сигнал, что пора бы что-то делать вообще со всеми самокатами, а не только арендными. Об этом мере говорили давно: когда еще принимали первые поправки в ПДД по поводу электросамокатов, которые действуют с 1 марта 2023 года. Но непонятно, за чей счет и как оборудовать личные самокаты устройствами для отслеживания местоположения.