Щенячьи радости или молчаливые страдания? Что скрывают занятия йогой с собаками

Йога со щенками Фото: Александра БУДАЕВА

КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ

«Йога, которая приносит счастье» - именно так позиционирует себя новое увлечение, которое появилось в Москве этой весной.

Придумали йогу с собаками (ее еще называют дог-йогой и догой) в Америке в начале 21 века, она представляет собой комплекс упражнений, которые можно выполнять в паре со своим питомцем.

В некоторых асанах (так называется поза в йоге) у вас будет зрительный контакт, в других вы сможете погладить своего друга. Авторы методики утверждают, что в определенный момент животное даже захочет к вам присоединиться и будет повторять некоторые ваши позы. Звучит заманчиво, не правда ли?

Щенок во время йоги Фото: Александра БУДАЕВА

НЕСЧАСТНОЕ СОЗДАНИЕ

Занятия, которые предлагают в Москве – несколько иные. Главное отличие в том, что собака – не ваша. Щенков привозят заводчики. Планировали еще сотрудничать с приютами (мол, так малыши смогут найти себе хозяев), но договориться ни с кем не удалось. По словам организаторов, йога со щенками приносит пользу всем участникам: люди получают двойную пользу удовольствия, щенки – возможность привыкнуть к людям и найти себе дом.

Щенячья атака Фото: Александра БУДАЕВА

- А вы представляете какой-то клуб? Как вас можно найти в интернете? - я с ходу пытаюсь познакомиться с заводчицей, но на вопросы она отвечает неохотно: да, клуб, но в интернете их нет, поэтому название она не скажет, но готова продиктовать номер девушки, которая оформляет заказы на щенят. На руках у нее сидит нечто лохматое и донельзя несчастное.

- Это шпиц. Он не болен, просто линяет, в его возрасте это нормально, ему пять месяцев. Испугался толпы народу, пришлось забрать его из зала, - говорит заводчица, поймав мой взгляд. - Но вы не волнуйтесь, в зале еще восемь собак – французские бульдоги, мальтипу (помесь мальтийской болонки с пуделем), йорки, кавапу (гибрид кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя), все они все здоровы, активны, любую из них можно потом купить. Цены разные – в зависимости от породы. Самые «доступные» - шпицы, они стоят от 30 000, самые дорогие – кавапу, их цена начинается от 65 000 рублей. Документы? Да, есть у всех, кроме кавапу. Сами же понимаете –это еще непризнанная порода, поэтому и оформлять ее проблематично.

Йога со щенками Фото: Александра БУДАЕВА

Многозначительно покивав, прохожу в зал. Позже я узнаю: да, действительно, как «сертифицировать» кавапу, в России еще не придумали (для этого нужно, чтобы несколько поколений собак в разведении были похожи между собой внешне и по характеру), а потому и стандарта породы, и контроля за ее разведением, здоровьем и другими характеристиками пока тоже нет.

ЭЛЕМЕНТЫ ЙОГИ

Само занятие стоит 3500, в день их проводят два (каждое – примерно по часу, между ними небольшой перерыв – минут 15). организаторы сразу предупреждают: с детьми можно, но от 6 лет и в присутствии взрослых. За вашу аллергию и индивидуальную реакцию на собак они ответственности не несут. Щенят запрещено поднимать с пола, но брать на руки – можно. Как и гладить, снимать, фотографировать и др.

Игрища Фото: Александра БУДАЕВА

Когда мы заходим в зал, щенки сидят в специальном «загончике», там есть лежанки, игрушки и вода.

Преподаватель начинает занятие с дыхания. И хотя в зале были люди, которые йогой до этого не занимались, на объяснение техники она время тратить на стала, лишь показала, как приложить пальцы к носу в технике Нади Садхан. Когда наш тренер перешла к разогреву – серии активных ритмичных коротких выходов, щенки в ужасе завыли – к таким звукам они явно не привыкли.

Дальше творилось что-то странное. В свое время я занималась и йогой и знаю: все начинается с продолжительной разминки, во время которой прогреваются по очереди все мышцы и суставы. Тут же мы почти сразу приступили к наклонам, «мостикам», забрасыванию ног за голову и «березке» (в йоге эта поза называется «сарвангасана»). Все это – под писк щенков, которые рвались на свободу из своего «загончика».

- Это довольно опасно, - скажет мне позже директор и основатель Московского центра йоги Айегара Елена Ульмасбаева. - При сложных асанах нужно быть очень осторожными. В сарвангасане, например, даже голову на бок поворачивать нельзя – можно получить серьезную травму. Если честно, я думаю, что йога со щенками – это, скорее, маркетинговый ход. Йога уже перестала быть диковинкой, как это было 30-40 лет назад. И чтобы быть оригинальным, теперь нужно придумать что-то эдакое. Щенки, может быть, и вызывают умиление и таким образом улучшают настроение и снимают стресс. Но йога – это в том числе и про погружения в себя, когда человек прислушивается к своему телу. На занятиях мы даже музыку не всегда включаем. Какие уж тут щенки.

Групповые почесушки Фото: Александра БУДАЕВА

ВЫПУСКАЙТЕ МИМИМИШЕК

Примерно через полчаса этого странного занятия в зал, наконец, выпустили щенков. Нас было 13 человек, щенков – восемь. Каждому хотелось заснять малыша с удачного ракурса, сделать селфи, поиграть, потискать. На собак чуть ли не охоту объявили. Конечно, щенков не вырывали друг у друга из рук, но приманить «чужую» собаку к себе при помощи игрушки – это да, дело святое.

Щенки бегали, прыгали, умильно дрались между собой. Один, заглаженный до невозможности, завалился спать у девочки на коленях. Казалось, что все отлично. До тех пор, пока я не показала видео с занятия специалисту.

- Смотрите, вот тут у щенков проскальзывают лапы, потому что организаторы не продумали это момент, а животные могут получить травму. Вот тут щенок сидит, он замер, мелко сглатывает, уши отогнуты назад – это сильный стресс. Вот тут щенок пытается избежать прикосновения, но его хватают и не дают уйти. Просто представьте себя на его месте: вас пытаются погладить с разных сторон совершенно не знакомые вам люди, что вы почувствуете в этот момент? В такой обстановке собака не может заснуть, только вырубиться от усталости, – разбирала каждый шаг кинолог, зоопсихолог Анна Кувикова. - То, что вы зафиксировали на видео, не имеет ничего общего с социализацией собаки. Социализация – это полностью контролируемый, плавный и постепенный процесс. Щенки понемногу выходят на улицу, получают за это вкусняшки, их знакомят с вещами, которые могут показаться небезопасными (посторонними людьми в том числе), но при этом хозяин рядом и подбадривает. А тут собаки оторваны от привычной среды и сталкиваются с огромным количеством пугающих стимулов в незнакомом месте. От всего пережитого у щенков впоследствии могут развиться фобии и неврологические заболевания – компульсивное расстройство и сепарационная тревога, к примеру. Разбираться с этим придется будущим владельцам.

У специалиста также остались вопросы, ответить на которые я не смогла: как долго щенки оторваны от дома, сколько занимает дорога, в каких условиях проходит перевозка, приучены ли щенки в принципе к переноскам и автомобилям? А еще – как их кормят? Ведь у каждой из пород должен быть свой режим питания и отдельный корм.

Бульложенька отбирает игрушку Фото: Александра БУДАЕВА

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

Как вообще в Москве появилась йога со щенками? Деньги я переводила по номеру счета на некое ИП. Никаких сертификатов на сайте и в группе в соцсетях я не нашла. Нужны ли они вообще?

- Для йоги со щенками лицензию точно еще никто не придумал. В обычной йоге есть своя система квалификации, но вряд ли вас кто-то спросит, на каком основании вы преподаете. Лицензия нужна на обучение йоги, и то – только в том случае, если привлекается наемный персонал, - объясняет Елена Ульмасбаева.

- Это что же, я могу просто сказать в интернете, что я – преподаватель йоги, дать рекламу и набрать себе группу?

- Да, к сожалению, это так.

А что со щенками? В интернете появилась петиция с требованием закрыть эту студию йоги. Но на момент публикации этой статьи там было чуть более трех сотен подписей.

- За такие «услуги» в принципе можно привлечь к ответственности по административному кодексу, там теперь тоже есть статья о жестоком обращении с животными. Потому что щенок в принципе не приспособлен к такому количеству социальных контактов, причем абсолютно неконтролируемых, он становится заложником ситуации, - считает депутат Госдумы Владимир Бурматов. – В этом случае нужно писать обращения в полицию, прокуратуру, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Россельхознадзор проверит условия содержания животных, Роспотребнадзор – качество услуг, которые оказывают гражданам, полиция оценит ситуацию с точки зрения жестокого обращения с животными, а прокуратура – в части общего надзора за соблюдением законодательства России. Если организатор – юридическое лицо, то на него могут наложить штраф до 100 000 рублей за каждый подобный «урок».

- А проверять будут организаторов йоги или заводчиков, которые предоставляют им своих собак?

- Увы, только организаторов, это они оказывают услугу.

КОНКРЕТНО

Что говорится в ст.8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных» (штрафы в руб.)

1. За несоблюдение общих требований к содержанию животных закон предусматривает предупреждение или штрафы: для граждан – 1500-3000, для должностных лиц – 5000-15000, для юридических лиц – 15000-30000

2. За жестокое обращение с животными, если в них не нашлось состава преступления, - штрафы: для граждан – 5000-15000, для должностных лиц – 15000-30000, для юрлиц – 50000-100000

3. Если в результате причинен ущерб имуществу, а также здоровью или жизни людей, если состава преступления нет, - штрафы: для граждан – 10000-30000, для должностных лиц – 50000-100000, для юрлиц – 100000-200000.