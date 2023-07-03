«Готовь сани летом»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что подготовка к отопительному сезону проходит с опережением графика

Фото пресс-службы правительства Московской области

Подготовку к будущему отопительному сезону губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил сегодня с областными министрами и главами муниципалитетов.

- Как говорят - готовь сани летом. Сейчас у нас идет большая работа по подготовке ЖКХ к отопительному сезону - и промывка систем, и капитальный ремонт сетей, котельных, их замена на более энергоэффективные, реализация концессионных проектов, - рассказал Андрей Воробьёв. - Все это имеет очень важное значение. Объем работ, который мы фиксируем на 1 июля, составляет 41%.

Губернатор поручил главам городских округов продолжать эту работу на своих территориях и держать ее на контроле.

Дополнительно ход подготовки коммуникаций, связанных с системой отопления многоквартирных домов и горячей водой, также контролирует и Центр управления регионом. С помощью ЦУР областные власти следят за выполнением работ в срок на местах.

Напомним, что в Московской области многоквартирные дома (их более 53 тысяч) обслуживают 2,7 тысячи котельных и около 260 тысяч км различных сетей. 41% готовности всей системы на текущий момент - это 891 котельная, обслуживающая почти 14,9 тыс. домов и около 2 миллионов жителей Подмосковья.

- Подготовку мы должны завершить до 15 сентября, - доложил губернатору министр энергетики Московской области Александр Самарин. - Это не только котельные, но и многоквартирные дома, центральные тепловые пункты, подстанции, газопроводы и все виды сетей - электросети, тепло, вода. Готовим 45 тысяч тонн резервного топлива на случай прерывания подачи газа. На 2023 год большая программа - мы должны ввести 3917 объектов по программам ремонтов, 412 из которых уже готовы, и 261 – по инвестиционным программам, на 4 из них - работы завершены.

Министр напомнил, что в прошлом отопительном сезоне несколько аварий произошло в городском округе Химки. Сейчас специалисты делают все, чтобы система имела запас прочности.

- Там запланирован ремонт 74 объектов. Мы туда выезжаем каждую неделю. Сегодня из 20 участков сетей, которые мы обещали людям привести в порядок, уже полностью завершили 8, еще 12 - в работе.

Такая же проблема была в морозы и в городском округе Солнечногорск - жители нескольких населенных пунктов оставались без тепла и горячей воды. По словам Александра Самарина, на территории округа в этом году будут отремонтированы 66 объектов системы отопления.