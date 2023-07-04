Ты неси меня, доска, за крутые берега

- Еще вчера я не знала, чем заняться в выходные, а сегодня меня не оторвать от доски. Фото: Shutterstock

- Мне кажется, она не расслабляется.

- Точно нет.

- Вон, смотри, встает же! Давай! Да! А нет, опять упала…

Все это - переговоры моих друзей с инструктором, которые записались на видео. Пока меня мотало за тросом по воде, они с интересом обсуждали, правильно ли я присела на доску, где находится моя пятая точка, и даже делали ставки - смогу ли я встать в следующий раз. Всего этого я, конечно, в тот момент не слышала, потому что была занята одним: выживанием.

Начиналось все относительно безобидно. Сперва меня толкнули, чтобы понять, какая у меня нога ведущая (она будет стоять на доске спереди), потом поставили на балансборд - доску с роликом снизу. После 10-минутных попыток удержать равновесие на чудо-тренажере ноги затряслись мелкой дрожью.

- Это потому что тренажер задействует те мышцы, которые в обычной жизни вы не используете, - объяснил президент АНО «Водно-лыжный клуб Натальи Румянцевой» Петр Тюшкевич. - Это хорошее упражнение, тело постепенно начнет привыкать, и потом поймать равновесие на вейкборде станет проще.

Проще как-то не стало. Тем более что в голове приходилось держать целый список советов тренера: садись на центр доски, руки ниже, тело расслаблено, пятую точку не выпячивай, вставай! Легко сказать! Ведь изначальное положение - доска на боку, ноги на ней, руки между ног. Как тут попу в центр поместить и не кувыркнуться при этом вперед или назад?

Лебедка тащит меня вперед, мысли в голове скачут, как блохи, с одного на другое. Наконец, осталась одна: центр тяжести - в середине доски. Аккуратно поднимаюсь в полусидячее положение.

- Вставай! - кричит мне тренер сзади.

Я распрямляюсь, слегка поворачиваюсь левой ногой по ходу движения. От восторга рот сам собой радостно расплывается в улыбке. Руки распрямляются, спина уходит назад, ноги вперед. И прямо с открытым ртом, радостная, я ухожу под воду, выпуская при этом из рук трос.

Тут я, признаться, оценила всю прелесть и гидрокостюма, и шлема, и спасательного жилета.

- Нахлебалась? Еще кататься будешь? - сочувственно спрашивает тренер, когда я доплываю до него.

- Конечно! - счастливо выдыхаю я. Друзья успели сфотографировать этот момент (фото внизу): вот я едва дышала и уже широко улыбаюсь, приподнимаясь над водой, чтобы лучше слышать инструктора.

Основные принципы вейкбординга. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ

Отвечает президент АНО «Водно-лыжный клуб Натальи Румянцевой» Петр Тюшкевич:

1. Как давно появился?

- Этот вид спорта появился в 80-е годы ХХ века, его придумали серферы, которым надоело ждать океанскую волну. В Москву вейкборды пришли более 10 лет назад и с каждым годом становятся все более популярными.

2. Вейкбординг и вейксерфинг - это одно и то же?

- Нет. Вейкборд - это когда человек едет на доске, похожей на доску для сноуборда, на ней можно передвигаться и левой стороной, и правой. Эдакий сноуборд по воде. Движущая сила может быть разной - кайт (большой управляемый воздушный змей) или лебедка, она бывает круговая или реверсивная (вторая едет только взад-вперед). Доски для вейксерфинга - другие, они больше, у них иная форма. В вейксерфинге спортсмен едет за катером, сначала держится за специальную веревку, она называется «фал», с ее помощью он стартует, встает на волну, дальше бросает веревку и едет уже за катером на волне, которая идет от него.

3. Кому подходит этот вид спорта?

- В общем-то всем. Но практика показывает, что вейкбординг и вейксерфинг различаются по аудитории. У вейкборда она более молодая: примерно с 10 до 25 лет, чаще им интересуются парни, это динамичный вид спорта - ты прыгаешь с трамплина, делаешь фигуры и др. Вейксерфинг чуть более возрастной и дорогой (за счет аренды катера), но менее травмоопасный и более красивый со стороны, сюда чаще приходят девушки.

4. Сколько нужно тренировок, чтобы научиться?

- Вы 100% поедете уже за первое занятие. Каждую следующую тренировку будете учиться чему-то новому - ехать, поворачивать, выполнять какие-то элементы. За лето, если ходить регулярно, можно научиться кататься хорошо и даже делать какие-то трюки.

5. Как выбрать место для тренировок и инструктора?

- Нужно выбирать школу с хорошей репутацией и инструкторами. И обращать внимание на акваторию, потому что на открытой воде, где ходят катера и большие лодки, вам может помешать большая волна, которая будет идти от судов. Плотная вода позволяет лучше ехать. Читайте отзывы, берите пробное занятие.

- Свалилась, улыбнулась и снова кататься!

ГДЕ НАУЧАТ В МОСКВЕ

Строгино Wake Park

Улица Исаковского, дом 37, корп. 2, стр. 1

Тариф «Новичок» (обучение и прокат оборудования) - 2500 рублей за 15 мин., катание - от 1500 за 10 мин.

Экстрим-парк «Фристайл»

Московская область, г. Дзержинский, улица Угрешская, дом 19

Тариф «Новичок» - 2300 рублей в будни, 2700 - в выходные, катание - 700 в будни, 900 - в выходные за 10 мин.

Wake4you

Московская область, Лыткарино

Тариф «Новичок» - 2200 рублей в будни, 2600 рублей в выходные за 20 мин., катание - 700 в будни, 900 в выходные - за 10 мин.

Вейк-парк яхт-клуба Dream Island Marina

Проспект Андропова, дом 1, «Остров Мечты»

Тариф «Новичок» - 2000 рублей, катание - 800 в будни с 9.00 до 14.00, 1000 - с 14.00 до 21.00 за 10 мин., 1200 - в выходные.

«Красково Вейк Парк»

Поселок Красково, Люберцкий район

Катание - от 700 рублей в будни, от 900 в выходные за 10 мин. Учат бесплатно, дополнительно оплачивается аренда доски - 350 за день и гидрокостюма - 400 за день, шлем и жилет выдадут на месте.

Вейкборд-парк «Высокий полет» в парк-отеле «Воздвиженское»

Московская область, г. Серпухов, поселок Дома отдыха «Авангард»

Катание - 800 рублей в будни, 1000 - в выходные за 10 мин.