В Москве усиливается жара: рассказываем, сколько она продержится

Как минимум всю ближайшую неделю в Москве и области будет держаться жаркая погода Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве усиливается жара. Что в общем-то вполне логично - июль, макушка лета! Однако на этой неделе температура будет на 3 - 4 градуса выше даже по сравнению с июльскими климатическими нормами. Пик зноя придётся на четверг и пятницу, предупредили в Гидрометцентре России.

Во вторник, 4 июля, погода практически идеальная: +25…+27 градусов, переменная облачность, без осадков.

В среду тоже сухо и солнечно, и лишь на градус жарче, до +28.

В четверг, 6 июля, зной усилится до +30 градусов, по второй половине дня в некоторых районах Подмосковья возможны кратковременные дожди.

Необычайно тёплой будет ночь на пятницу - воздух остынет до +18…+20 градусов. Даже днём такая температура была бы вполне приличной, а для ночи это уже аномалия. Днём 7 июля до +30, пройдут короткие дожди.

В выходные станет чуть прохладнее. В субботу +25…+27 градусов, облачно, с прояснениями, временами будет приниматься дождь.

В воскресенье пасмурно и сыро, и при этом очень тепло, +26…+28 градусов. Влажность - как в Таиланде в сезон дождей!

В начале следующей недели, 10 - 11 июля, вновь пекло до +29 градусов. Правда, с короткими дождями.

Таким образом, как минимум всю ближайшую неделю в Москве и области будет держаться жаркая погода, но экстремальных температур и тем более рекордов не предвидится. Наслаждаемся летом! Тем более что пока по средней температур лето-2023 в средней полосе на полградуса прохладнее, чем обычно. И лишь к июлю наконец-то разгулялось.

Вода в подмосковных реках и водохранилищах, кстати, прогрелась до +20 градусов.