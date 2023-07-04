Кондиционер и кулер с водой: Где в столице работают «комнаты прохлады» в 2023 году

Центры московского долголетия открыты с 10.00 до 20.00 без перерыва и выходных Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Летний зной в городе можно переждать в специальных «комнатах прохлады». В них есть кондиционеры, кулеры с водой, мягкие кресла и диваны. В этом году такие места обустроили во всех действующих 86 центрах московского долголетия. Везде также обустроены тихие гостиные, в которых можно найти настольные игры, почитать книги и журналы, просто пообщаться. Прийти сюда бесплатно может любой, особенно пожилые люди, жители с инвалидностью или хроническими болезнями, мамы с маленькими детьми.

Центры московского долголетия открыты с 10.00 до 20.00 без перерыва и выходных. Публикуем их адреса.

Центральный округ

Замоскворечье

Садовническая наб., д. 47а, ст. м. «Третьяковская»

Мещанский

Переяславский пер., д. 6, ст. м. «Рижская»

Пресненский

ул. Пресненский Вал, д. 14, корп. 5, ст. м. «Улица 1905 года»

Таганский

ул. Земляной Вал, д. 68, стр. 1, ст. м. «Таганская»

ул. Сергия Радонежского, д. 6, ст. м. «Римская»

Тверской

ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 51, ст. м. «Белорусская»

Хамовники

1-й Вражский пер., д. 4, ст. м. «Смоленская»

ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4, ст. м. «Парк культуры»

Якиманка

3-й Кадашёвский пер., д. 9, ст. м. «Третьяковская»

Северный округ

Аэропорт

ул. Черняховского, д. 14, ст. м. «Аэропорт»

Беговой

ул. Правды, д. 3А, ст. м. «Белорусская»

Войковский

ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 24, ст. м. «Войковская»

Восточное Дегунино

Керамический пр-д, д. 45Б, ст. м. «Селигерская»

Головинский

ул. Онежская, д. 2, МЦК Коптево

Коптево

пр-д Черепановых, д. 22, МЦК Коптево

Сокол

ул. Сальвадора Альенде, д. 1, МЦК Панфиловская

Тимирязевский

ул. Тимирязевская, д. 10/12, ст. м. «Тимирязевская»

Хорошевский

Хорошевское ш., д. 80, корп. 7, ст. м. «Полежаевская»

Северо-Восточный округ

Алексеевский

ул. Ярославская, д. 5, ст. м. «ВДНХ»

Бабушкинский

ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, ст. м. «Бабушкинская»

Бибирево

ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, ст. м. «Бибирево»

Лианозово

Алтуфьевское ш., д. 91б, ст. м. «Алтуфьево»

Марьина Роща

ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 2, ст. м. «Марьина Роща»

Останкинский

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4, ст. м. «ВДНХ»

Отрадное

ул. Римского-Корсакова, д. 6, ст. м. «Бибирево»

Ростокино

ул. Бажова, д. 5, МЦК Ростокино

Северный

Дмитровское ш., д. 169В, МЦД-1 Новодачная

Южное Медведково

ул. Молодцова, д. 1б, ст. м. «Медведково»

Восточный округ

Богородское

ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, ст. м. «Бульвар Рокоссовского»

Вешняки

ул. Реутовская, д. 6А, ст. м. «Новогиреево»

Ивановское

ул. Челябинская, д. 5б, ст. м. «Измайловская»

Косино-Ухтомский

ул. Святоозерская, д. 11, ст. м. «Лухмановская»

Перово

ул. 2-я Владимирская, д. 10, ст. м. «Перово»

Преображенское

ул. Краснобогатырская, д. 87, ст. м. «Преображенская площадь»

Сокольники

ул. Бабаевская, д. 6, ст. м. «Сокольники»

Юго-Восточный округ

Выхино-Жулебино

Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1, ст. м. «Жулебино»

Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2, ст. м. «Рязанский проспект»

Капотня

1-й квартал, д. 14, ст. м. «Алма-Атинская»

Люблино

ул. Люблинская, д. 125а, стр. 1, 2, ст. м. «Люблино»

Марьино

Батайский пр-д, д. 17, ст. м. «Марьино»

ул. Люблинская, д. 159, ст. м. «Марьино»

Некрасовка

ул. 1-я Вольская, д. 9, ст. м. «Некрасовка»

Печатники

ул. 1-я Курьяновская, д. 35, МЦД-2 Курьяново

Рязанский

ул. Зеленодольская, д. 4, ст. м. «Рязанский проспект»

Текстильщики

ул. 7-я Текстильщиков, д. 4А, стр. 1, ст. м. «Волжская»

Южный округ

Бирюлево Западное

ул. Медынская, д. 11А, ст. м. «Аннино»

Братеево

ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3, ст. м. «Алма-Атинская»

ул. Борисовские Пруды, д. 8, корп. 3, ст. м. «Шипиловская»

Донской

Севастопольский пр-т, д. 1, корп. 1А, МЦК Крымская

Зябликово

ул. Мусы Джалиля, д. 25А, ст. м. «Шипиловская»

Нагатинский Затон

Нагатинская наб., д. 34, ст. м. «Коломенская»

Орехово-Борисово Северное

ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2, ст. м. «Орехово»

Орехово-Борисово Южное

Ореховый б-р, д. 4, ст. м. «Орехово»

Чертаново Северное

ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4, ст. м. «Южная»

Чертаново Центральное

ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, ст. м. «Пражская»

Чертаново Южное

ул. Дорожная, д. 26, ст. м. «Улица Академика Янгеля»

Юго-Западный округ

Гагаринский

Ленинский пр-т, д. 44, МЦК Площадь Гагарина

Зюзино

ул. Одесская, д. 9, корп. 1, ст. м. «Нахимовский проспект»

Коньково

ул. Миклухо-Маклая, д. 20, ст. м. «Беляево»

Котловка

ул. Нагорная, д. 11А, МЦК Крымская

Ломоносовский

ул. Крупской, д. 9, ст. м. «Университет»

Южное Бутово

ул. Брусилова, д. 19а, МЦД-2 Щербинка

ул. Венёвская, д. 2А, ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова»

Ясенево

ул. Голубинская, д. 32 корп. 2, ст. м. «Битцевский парк»

Западный округ

Можайский

ул. Гришина, д. 8, корп. 3, МЦД-1 Рабочий поселок

Проспект Вернадского

ул. Лобачевского, д. 66а, ст. м. «Проспект Вернадского»

Солнцево

ул. Богданова, д. 54, ст. м. «Солнцево»

Тропарёво-Никулино

ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7, ст. м. «Юго-Западная»

Фили-Давыдково

ул. Артамонова, д. 6, корп. 2, ст. м. «Давыдково»

Северо-Западный округ

Куркино

ул. Соловьиная Роща, д. 10, ст. м. «Планерная»

Митино

Пятницкое ш., д. 6А, ст. м. «Митино»

Хорошёво-Мнёвники

ул. Народного Ополчения, д. 23, корп. 2, ст. м. «Народное ополчение»

Южное Тушино

ул. Сходненская, д. 9, ст. м. «Сходненская»

Зеленоград

Крюково

корпус 2014, ж/д ст. Крюково (будущий МЦД-3)

Матушкино

корпус 205А, ж/д ст. Крюково (будущий МЦД-3)

Силино

корпус 1106, ж/д ст. Крюково (будущий МЦД-3)

Троицкий и Новомосковский округа

Поселение Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 33, ст. м. «Коммунарка»

Поселение Десеновское, ул. Дмитрия Кабалевского, д. 16, ст. м. «Коммунарка»

Поселок Киевский, д. 23а, ж/д ст. Посёлок Киевский

г. Московский, ул. Радужная, д. 33, ст. м. «Филатов луг»

Поселение Новофедоровское, дер. Яковлевское, д. 4, ж/д ст. Рассудово

г. Троицк, ул. Пушковых, д. 2а, ст. м. «Коммунарка»

Поселение Щаповское, пос. Щапово, д. 58, МЦД-2 Подольск