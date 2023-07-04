«Наша задача - учитывать все пожелания»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о работе с обращениями граждан

Фото: Антон Чернов

Подмосковная система работы с обращениями местных жителей и решения их проблем получила оценки высокие по итогам федеральной проверки. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва и заместителя начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексея Михеева.

- Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений, - отметил Андрей Воробьёв. - Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача - учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги.

Администрация Президента проводила свою проверку в период с 29 мая по 9 июня - специалисты промониторили, как устроены коммуникации между властями Подмосковья и жителями региона, и как решаются проблемы, с которыми обращаются граждане.

- Хочу поблагодарить коллег за ту работу, которую они прекрасно проводят под вашим руководством, - сказал Алексей Михеев. - Мы видим это в динамике и по опросам, и в целом по отраслям - начиная с дольщиков и заканчивая обратной связью. Учитывая важность региона и его население - это потрясающая динамика. Оценка может быть только «отлично».

Стоит напомнить, что Московская область стала первым регионом России, который перевел всю работу по обращениям жителей в «цифру». Сигналы и проблемах, жалобы и предложения - приходят ли они через портал «Добродел», портал Правительства Подмосковья, личную почту губернатора или просто соцсети - тут же фиксируются в Центре управления регионом. Созданный четыре года назад ЦУР - это оперативный штаб, в котором решение всех заявок можно отслеживать на интерактивной карте. За рассмотрением каждой жалобы закреплен конкретный исполнитель, или служба на местах. А выполнение работ контролирует непосредственно сам ЦУР.

Например, за один только прошлый год центр отработал 2,2 миллиона различных обращений от жителей области!

В 2023 году в систему ЦУР интегрирована и работа по обращениям предпринимателям. В зависимости от сложности вопроса, они могут получить в центре либо помощь в решении вопрос, либо консультацию с четким алгоритмом дальнейших действий.

Активно внедряется в Московской области и искусственный интеллект. Например, ИИ помогает сортировать тематику заявлений граждан по прикрепленным фото - будь то дорожная яма, стихийная свалка на обочине дороги или сломанная детская площадка. То, что раньше людям приходилось делать в ручном режиме, «цифра» обрабатывает в разы быстрее.

Параллельно ведется работа над запуском еще более 10 с участием искусственного интеллекта - он будет помогать по таким направлениям как содержание территорий, транспорт, медицина, безопасность, земельный и имущественный контроль, контроль питания в школах и социальных учреждениях.