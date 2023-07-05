«Создавать новые пространства»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил качество благоустройства парка «Ривьера» в Можайске

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области проверил качество благоустройства общественных территорий в Можайске. Любимой зоной отдыха для жителей 35-тысячного города стал парк «Ривьера», который находится на живописном берегу Москва-реки. Изначально деревья здесь начали высаживать энтузиасты - местные жители. Это было еще в 1950-х. Так появились крепкие посадки лип и кленов. В 2019 году на территории началось масштабное благоустройство. В 2021-м работы были завершены. Так что теперь, спустя два года, можно увидеть, что из себя представляет парк, в котором навели порядок по всем современным стандартам.

Андрей Воробьёв пообщался с можайцами, которые пришли сегодня прогуляться по парку.

- В какой бы город Подмосковья мы ни приехали, у жителей всегда есть запрос на комфортный, интересный отдых, занятия спортом на свежем воздухе, рядом с домом, - отметил губернатор. - Поэтому мы стараемся каждый год благоустраивать общественные территории, создавать новые пространства. Парк «Ривьера» в Можайске - любимое место отдыха горожан и тех, кто сюда приезжает.

Андрей Воробьёв поблагодарил местных жителей за помощь - все-таки парк начался еще в советское время именно с частных инициатив, а сейчас можайцы принимали самое активное участие в формировании «начинки» будущего парка.

- В начале июня мы проводили опрос в наших парках - как дальше развивать парк, что нужно улучшить, какие активности добавить, - рассказал губернатор. - Задача главы и дирекции парка - эти наказы постараться воплотить в жизнь. А также - сделать парки комфортнее для малого бизнеса, создать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фудтраков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное - чтобы эти точки органично вписывались в пространство и не вредили природе.

По просьбе жителей Можайска в «Ривьере» были обустроены отдельные трассы для велосипедов, а также лыж (в снежное время) и роликов (в тёплую часть года). Плюс - удобные тропинки для пеших прогулок. Причем, пешеходы с любителями активных видов спорта не пересекаются и нисколько не мешают друг другу.

Благодаря масштабному благоустройству в парке также появились игровые площадки для детей, на аллеях вдоль газонов - скамейки, урны, беседки. Чтобы обновленное пространство было спокойным и безопасным, на территории установили уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Жители Можайска поблагодарили Андрея Воробьёва за приведение территории парка в порядок.

- Сейчас тут появились ухоженные дорожки, много людей стало приходить, - рассказала жительница Можайска Наталья Куралех, живущая неподалеку от «Ривьеры». - Кафе в этом году открылось.

Женщина попросила внести в планы по благоустройству и городской пляж, который летом собирает множество горожан. Вопрос взят на контроль.

К слову, в 2022 году в Можайске также был благоустроен и сквер «Черемушки», в котором появились шахматные столы, гамаки и теневые навесы.