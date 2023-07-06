Как тропики в сезон дождей: Сильные ливни, град и штормовой ветер ожидаются в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Москве в ближайшие дни будет меняться часто и резко, предупреждают в Гидрометцентре России. А все потому, что на смену солнечному антициклону с Азорских островов, который принёс в среднюю полосу разогретый воздух со средиземноморских курортов, придёт ненастный циклон с Атлантики.

В пятницу, 7 июля, в столице по-прежнему жарко, +27…+28 градусов. При этом Москва будет напоминать уже скорее Таиланд в сезон дождей. На мегаполис и область обрушатся ливни, местами они будут сильными. Прогремят грозы, возможен град. Ветер во время грозы будет свистеть со скоростью до 20 м/сек - а это уже шторм по официальной метеорологической классификации.

В субботу тоже будет ненастно - с короткими, но мощными дождями, в некоторых районах грозами и градом, а также штормовым ветром. Станет заметно прохладнее, днём не выше +22…+24 градусов. В общем, уже не тропики, а наша родная средняя полоса.

Зато в воскресенье, 9 июля, погода будет практически идеальной, на радость дачникам и всем, кому дожди помешают провести субботний день на свежем воздухе. Днём +23…+25 градусов, кратковременные дожди пройдут лишь на востоке Московской области.

В начале следующей недели, по предварительным прогнозам метеорологов, москвичей ждёт похолодание. В понедельник +19…+24 градуса, во вторник и среду, 11 и 12 июля, +17…+22. И каждый день - короткие дожди.