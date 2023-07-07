62 км тротуаров, 5 надземных переходов и 314 остановок: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры

Фото пресс-слу­жбы губернатора и пр­авительства Московск­ой области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообщался в прямом эфире Радио «Спутник» и канала «360» с жителями области. Одной из ключевых тем этого общения стали вопросы и пожелания по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

К слову, эта тема включает в себя не только непосредственно дороги для автомобилистов, но и объекты для пешеходов, а также тех, кто пользуется общественным транспортом. Андрей Воробьёв озвучил задачи на текущий год: на территории Подмосковья проложат 62 километра тротуаров, запустят 5 надземных пешеходных переходов, оборудуют по единому стандарту 314 автобусных остановок.

В эфир дозвонилась жительница деревни Крючково городского округа Истра. Марина рассказала, что в населенном пункте не хватает тротуаров - к магазину и остановке автобусов приходится брести прямо по обочине, буквально в метре от машин. А ведь так и детям ходить приходится - чтобы добраться на автобусе в школу.

Губернатор напомнил, что в Московской области уже несколько лет действует программа по оборудованию тротуаров внутри микрорайонов и жилых массивов.

К учебному году тротуар будет, - пообещал Андрей Воробьёв. - Спасибо, что беспокоитесь о тех, кто живет рядом с вами!

Важная цифра: 40 км из 62 км тротуаров, которые будут построены в течение 2023 года, сделают именно по наказам местных жителей - там, где подобных безопасных переходов вдоль автомобильных дорог не хватает.

Житель Чехова по имени Всеволод обратил внимание губернатора на такой казус. На Старом Симферопольском шоссе много лет существует остановка «Дачная», которой пользуются жители трех населенных пунктов. На всех официальных и интерактивных картах она имеется, а вот визуально ее как бы и нет. Ни собственно остановочного павильона, ни соответствующего синего знака с изображением автобуса. Поэтому многие водители общественного транспорта эту точку на карте игнорируют, не останавливаются.

Программа по остановочным павильонам сейчас как раз реализуется у нас, - отметил Андрей Воробьёв. - Особенно на небольших дорогах есть запрос.

Губернатор сообщил, что павильон и знак будут установлены уже до конца августа. Параллельно будет проведена работа с перевозчиками, водители которых игнорируют остановку.

Мария из Мытищ пожаловалась на состояние подземного переход под железнодорожной платформой «Строитель» - ему явно не хватает ремонта.

Андрей Воробьёв пообещал, что работы начнутся в ближайшие дни, а к концу июля их уже завершат.