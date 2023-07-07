«Пациентка восстанавливается намного быстрее»: В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии поступило новое оборудование

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Некоторые хирургические процедуры, которые проводят пациенткам в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), выходят на новый уровень. В медучреждение поставили уникальную технику два радиохирургических радиочастотных аппарата. Она была закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва - в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как объясняют специалисты, благодаря новой технике можно будет менее болезненно проводить биопсию шейки матки (забор тканей для исследования на предмет онкологии), удаления кондилом (бородавочных наростов в области «интимной зоны») и многое другое.

- Такое оборудование позволяет проводить рассечение тканей, не нагревая их и не используя при этом никаких химических веществ, - сообщил журналистам директор МОНИИАГ Василий Петрухин. - Важно, что после таких хирургических процедур пациентка восстанавливается намного быстрее.

Петрухин отмечает, что после поставки новых аппаратов МОНИИАГ имеет все необходимое оборудование для проведения малотравматичных операций.

- Мы можем подбирать для каждого конкретного пациента методы лечения, которые сократят время его пребывания в больнице, период восстановления и ускорят возвращение к прежнему образу жизни, - отметил специалист.