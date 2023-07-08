Москву накроет похолодание: синоптики рассказали, когда ждать самых низких температур

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июльская жара уходит из Москвы - во всяком случае, на время. Уже в субботу, 8 июля, в столице не выше +22…+24 градусов. Пройдут короткие дожди, местами они будут сильными. Прогремят грозы. Во время грозы ветер усилится до штормовой силы, до 20 м/сек. Виноват в ненастье циклон с центром над Верхней Волгой, объясняют в центре «Фобос».

Зато в воскресенье синоптики Гидрометцентра России обещают москвичам идеальную погоду: +23…+25 градусов, переменная облачность, без осадков.

Более серьёзная волна холода нагрянет в Московскую область на следующей неделе. Конечно, холода в июле - штука условная. Но тем не менее погода будет на 4 - 5 градусов прохладнее, чем положено по климатическим нормам.

- Самые низкие температуры ожидаются в начале следующей недели, с понедельника до среды, 10 - 12 июля, - делится прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем будем всего +16…+21 градус, по ночам +12…+14. Облачно, с прояснениями, и с кратковременными дождями.,

В четверг и пятницу, 13 и 14 июля, потеплеет до +19…+24, и снова пройдут короткие дожди.

В следующие выходные, 15 и 16 июля, в Москву вернётся отличная летняя погода: днём +25…+27 градусов, по ночам +17…+19. Переменная облачность, в субботу сухо, а в воскресенье местами возможны небольшие дожди.

- Вторая половина июля начнется ещё одной волной прохлады, а затем вернутся комфортные +23…+28 градусов, - заглядывает чуть дальше в будущее Татьяна Позднякова.