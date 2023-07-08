В аэропорту Внуково четвертые сутки ищут сбежавшего из переноски кота по кличке Котик

О пропаже кота из переноски стало известно еще до взлета ФОТО: соцсети

Четвертые сутки в московском аэропорту Внуково ищут пропавшего кота по кличке Котик. Полосатого питомца с собой в поездку решила взять хозяйка Юлия. Сделали все, как положено – посадили его в переноску, поставили пломбу и передали в багажное отделение. О дальнейшей судьбе Котика пока ничего не известно.

Пушистика ждут хозяева ФОТО: соцсети

- Я его спустила в багажное отделение лично, там поставили пломбу на переноску и его унесли. Все, больше кота я не видела. В 20:50 Котик был в багажном отделении, - рассказывает Юлия в группе по поиску кота. – Мы с дочерью были уже в самолете, когда где-то в 21:40, прямо перед вылетом, по громкой связи позвали меня. Толком ничего не спрашивали, поставили перед фактом: «Вашего кота нет в переноске».

Сама женщина все же улетела, в аэропорту для поисков Котика остался ее муж. Но выяснить хоть что-то о произошедшем до сих пор не удалось, как и установить виновного. Пара написала заявление в полицию, только вот найти пушистика это пока не помогает. По соцсетям активно расходятся листовки о пропаже четырехлапого. Из особых примет – белые лапки.

Ориентировки на поиск хвостатого разлетелись в Интернете ФОТО: соцсети

К поискам активно подключились и волонтеры, и сотрудники самого аэропорта. И те, и другие предлагают выманить перепуганного котейку едой, но неизвестно, находится ли он до сих пор на территории аэропорта.