Дубль Арефьева, первое место «КП» и Чумаченко в космосе: Обзор 14 тура НФЛ

«Север» - ЛЭМЗ. Битва на каждом клочке поля. Фото: Наша Футбольная Лига

На столичном стадионе «Арена Pride» прошли матчи 14 тура Чемпионата Москвы Нашей Футбольной Лиги 8х8. По его итогам команда журналистов и читателей «Комсомольской Правды» сохранила первое место в турнирной таблице. Но вся борьба еще впереди.

Пожалуй, самым напряженным и упорным матчем тура стало противостояние «Севера» и ЛЭМЗ. Итоговый счет 0:0 о качестве игры ничего не скажет - на самом деле было много борьбы, много ударов по воротам, но лучше всех проявили себя в матче вратари обеих команд, которые отражали даже самые безнадежные мячи.

«Я считаю, что игра была равна. У них моменты были, у нас тоже - не реализовали», - объяснил после матча голкипер «Севера» Игорь Чамкин.

Эльдар Рыжов из команды Лианозовского электромеханического завода не жалел эмоций, отписывая игру вратарей:

«Ребята сегодня молодцы, потащили все, что только можно было, и что нельзя. Обе команды должны им по памятнику за этот матч поставить!»

«Доктор Пеппер», до этого на протяжении пары матчей выглядевший не слишком ярко, сумел добиться крупной победы в принципиальном матче с конкурентом за место в пятерке - «К15-Мангазея». 4:0.

«К15-Мангазея» в 14 туре крупно уступила «Доктору Пепперу». Фото: Наша Футбольная Лига

Игрок «пепперов» Максим Бляблин так объяснил преображение команды по качеству игры:

«Сегодня собрались. Обсудили пару моментов, поговорили о том, чего нам раньше не хватало и реализовали сегодня это все в игре».

Никита Чумаченко забил в этом чемпионате уже 28 мячей и уверенно лидирует в гонке бомбардиров. Фото: Наша Футбольная Лига

Команда «АГК» даже в отсутствие своего основного вратаря Игоря Селиверстова одержала очередную крупную победу - со счетом 7:2 была бита «Звезда». Никита Чумаченко забил очередную пачку голов (три штуки) и натурально улетел в космос, оторвавшись от конкурентов за звание лучшего бомбардира на какие-то нереальные цифры. Сейчас на его счету 28 мячей, а у ближайшего преследователя, Никиты Коргулева из «Доктора Пеппера», почти вдвое меньше - 15.

Лидер «Доктора Пеппера» Дмитрий Коргулев на данный момент лучший распаковщик турнира. Фото: Наша Футбольная Лига

После игры капитан «АГК» Сергей Семенов пытался подобрать максимально коррективные слова, подбадривая команду соперников:

«Был ли у «Звезды» шанс пропустить меньше? Трудно сказать. Думаю, что наверное да. Забей они при счёте 2:1 - стало бы 2:2... Футбол дело такое - как здесь предсказывать? Ну они молодцы, усилились, хорошо бегут, стараются в пас играть, комбинировать...»

Команда «ГиС» не смогла собрать состав на матч очередного тура и приняла решение сняться с чемпионата. «Пролетарск» получил за несыгранный матч техническую победу со счетом 5:0.

Журналист «КП» Егор Арефьев в матче с «Дрим Тим» забил два гола. Первый - уже на первой минуте игры. Фото: Наша Футбольная Лига

Тем временем команда «Комсомольская Правда» продолжила свою победную серию. В матче против «Дрим Тим» уже на первой минуте счет открыл журналист отдела культуры «КП» Егор Арефьев, во втором тайме он же укротил мяч после невероятного паса через полполя от Антона Разакова, и четко пробил с линии вратарской в дальний угол. Дубль!

Антон Разаков вернулся в состав «КП» после небольшой паузы, провел сильный матч и набрал по системе гол+пас солидные 1+3. Еще одним героем встречи стал Александр Калачев, который забил три мяча.

Антон Разаков вернулся в состав «КП» после небольшого перерыва и выдал сильный матч, набрал 1+3 по системе гол+пас. Фото: Наша Футбольная Лига

«Я не сказал бы, что игра получилась для нас легкой, - заявил полузащитник «КП» Мансур Мухторов. - Но в целом прошла в дружеской атмосфере. Мы знали, что ребята будут сопротивляться. Играли спокойненько. Все друг друга знают, поэтому играли без грубости, покатали мяч. Могли бы и без пропущенных мячей закончить эту игры. Но сами допустили ошибки».

Кирилл Аткаченков, капитан «Дрим Тим», был вполне объяснимо разочарован результатом:

«Конечно, очень скользко на поле после дождя - но это просто отмазка. Нас переиграли. «КП» - команда очень сыгранная, сильная».

Таким образом, «Комсомольская Правда» сохранила за собой первое место (35 очков). У идущего вторым «АГК» на 3 очка меньше, но есть еще одна игра в запасе. Поэтому ничего еще не ясно и, скорее всего, интрига будет держаться до последних туров, до октября.

В заключительном туре перед летней паузой нас ожидают очень интересные матчи. Крепкий «Север» попытается остановить машину «АГК», а «К15» - немного притормозивший в последние недели ЛЭМЗ.

Место встречи: стадион «Арена Pride» (район метро Бабушкинская, улица Коминтерна, 15к1).