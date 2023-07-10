Фото: Мария ЛЕНЦ

А ведь по весне ряд синоптиков возвещали, что это лето будет аномально жарким. Но уже июль, а курточки и кофты то и дело возвращаются в наш гардероб. Будни на этой неделе предвещают прохладные, ветреные, еще и с эпизодическими дождями. Больше похоже на раннюю осень.

— Придется переждать три-четыре дня некомфортной погоды. По средним значениям температура соответствует первой декаде сентября или 20-м числам мая. Провалились хорошо (температурные значения. — Ред.)! — рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Во всем виноват циклон, который пришел с юга. Его центр завис над Уралом — там нынче до +38..+40 градусов Цельсия. А мы — жители Европейской части России — попали в его холодный сектор. Днем у нас +16..+18. Холоднее всего будет 12 июля — есть даже шанс, что будет побит температурный минимум для этой даты за последние 75 лет. В разные годы он колебался от +13,6 до +15 градусов.

— В среду и четверг обязательно берите зонт, надевайте ветровку! — продолжает Александр Шувалов. — К выходным высока вероятность, что погода исправится. Она уже больше будет походить на летнюю: до +25 градусов в столичном регионе. Эта неделя будет самой холодной в этом июле. Дальше будет обычное лето: без сильной жары, иногда будет покапывать дождик.