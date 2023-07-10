«На глазах у всех ему срезали скальп»: Жители Электростали стали свидетелями жуткой расправы над студентом

парень неформал, рокер, недавно покрасился Фото: соцсети

В чатах и соцсетях подмосковной Электростали расходится жуткое видео, снятое вчера вечером у одного из магазинов в центре города. У входа сидит молодой человек, голова которого обмотана бинтами и тряпками (видимо, это в том числе его же футболка). Сквозь материю густо проступает кровь, сам парень тоже буквально полностью залит красным.

Раненый в сознании. Ему советуют держать голову ровно, чтобы кровь не пошла сильнее. Один из пришедших на помощь мужчин поднимает материал - вместо волос на макушке большая кровоточащая рана.

- Парню у всех на глазах ножом скальп срезали! - сообщает один из очевидцев. Тех, кто это сделал, сейчас ищут.

По словам источника в правоохранительных органах, со слов 18-летнего пострадавшего у магазина к нему подошли двое ребят постарше:

- Им не понравился цвет его волос - парень неформал, рокер, недавно покрасился в зеленый цвет.

Один достал нож. Второй помог скрутить неформала. Срезали кусок кожи вместе с волосами, не обращая внимание на крики. Никто из прохожих заступаться не стал.

Известно, что пострадавшего госпитализировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает, но в больнице он проведет как минимум несколько недель.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления и задержания лиц, совершивших противоправное деяние, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством».

Позже в МВД сообщили, что полиция задержала одного из подозреваемых:

«Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Им оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния».