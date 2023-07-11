«Один держал, а второй подошел сзади и начал резать»: жуткие подробности нападения со снятием скальпа в Электростали

Нападавшим не понравился цвет волос молодого человека. Он неформал, любит рок-музыку, недавно решил покраситься в зеленый. Фото: СОЦСЕТИ

Корреспонденту KP.RU стали известны новые подробности жуткой истории из подмосковной Электростали.

Эти кадры облетели все соцсети: молодой человек сидит, прислонившись к стене на улице, из головы, кое-как перевязанной футболкой, льется кровью. Красным залито все - и сам парень, и асфальт под ним.

«Эти отморозки с него скальп сняли!»: комментирует кто-то за кадром.

Все произошло в воскресенье, 9 июля, у магазина в центре Электростали.

- По словам пострадавшего, он гулял с друзьями и подошел к двум мужчинам, попросив у них прикурить, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Те в ответ начали парня оскорблять - им не понравился цвет волос молодого человека. Он неформал, любит рок-музыку, недавно решил покраситься в зеленый.

Сотрудникам полиции Юрий заявил: «Один из них схватил меня за руки, а второй подошел со спины, достал нож и начал резать волосы прямо вместе с кожей... Сказал, что у него на родине меня за зеленые волосы вообще убили бы».

Сняв с жертвы скальп, неизвестные поспешили уйти. Раненого доставили в больницу. Сбежавших отморозков искали больше суток, но в итоге обоих задержали. Одного - там же, в Электростали, другого - в 140 километрах от места событий, в городе Обнинск Калужской области.

Сбежавших отморозков искали больше суток, но в итоге обоих задержали. Фото: ГУ МВД России по Московской области

- 30-летний мужчина является жителем Обнинска, - сообщил наш источник. - Его 25-летний товарищ имеет прописку в Республике Коми. Оба являются гражданами России.

Пострадавший, судя по всему, проведет в больнице несколько недель.

О состоянии парня KP.RU рассказал активист общественного движения «Сорок сороков» по имени Максим - он с товарищами вчера вечером навещал Юрия в больнице.

- Состояние - среднее, но Юра крепится. Врачи пока не решили, что будут делать дальше - как-то зашивать рану или пересаживать с какого-то другого участка, - сообщил Максим. - Парня приехали поддержать родные - матушка и девушка.

- Насколько большая рана на голове у Юрия?

- Те, кто видел ее открытой, говорят, что с ладошку.

- Все это происходило средь бела дня. Вокруг было много людей и никто не пришел парню на помощь?

- Получается, что так. Друзья, с которыми был Юрий, сразу после начала потасовки убежали. При этом очевидцы подтверждают, что сам парень никакой агрессии не проявлял.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (максимальное наказание по ней - до 7 лет лишения свободы) и «Умышленное причинение средней тяжести здоровью, совершенное группой лиц» (до 5 лет).