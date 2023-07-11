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Общество11 июля 2023 17:30

В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

Обратно открыть замок Рыжий не смог, в дело пришлось вмешаться спасателям
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Обрадованные владельцы квартиры даже не стали ругать Рыжего. Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Обрадованные владельцы квартиры даже не стали ругать Рыжего. Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Четырехлетний кот Рыжий устроил настоящий переполох на ул.Строителей в городе Шатура. А все из-за того, что 10 июля смог запереть входную дверь в квартиру изнутри, пока хозяева были на даче.

Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Фото предоставлено Григорием Тарасовым

- Я его котенком подобрал. Он непоседа, игривый очень. В прошлом году даже с балкона падал, лапу сломал. Вылечили, прыгает отлично. Но вы и сами это теперь понимаете, - рассказывает хозяин кота Григорий Тарасов. - К балкону Рыжий теперь не походит, но когда я ухожу из дома, очень скучает и прыгает на ручку входной двери. В этот раз, видимо, промахнулся и попал на «барашек» замка. Он влево, на закрытие, поворачивается очень легко. А вправо, чтобы открыть, надо прилагать усилия.

На лестнице спасатель Руслан Кулаев. Фото предоставлено ГКУ МО «Мособлпожспас»

На лестнице спасатель Руслан Кулаев. Фото предоставлено ГКУ МО «Мособлпожспас»

Вечером 10 июля, когда Григорий вернулся с дачи с женой и ребенком, открыть дверь не смог. Позвал товарищей, все вместе обдумали это дело, и поняли, что самостоятельно ничего предпринять не могут. Пришлось звонить в МЧС.

- Было три варианта. Первый — сломать замок, но тогда хозяева не смогли бы закрыть дверь. Второй — залезать в квартиру сверху с пятого этажа на четвертый, но это было опасно, потому что там конструкции хлипкие. Третий вариант - запросить разрешения на то, чтобы на адрес приехала пожарная машина с лестницей. Мы выбрали последний вариант, руководство его поддержало, - рассказал корреспонденту KP.RU старший смены ПСЧ ПСП 286 «Мособлпожспас» Руслан Кулаев. - После этого я залез по лестнице, окно на балконе было открыто, балконную дверь в квартиру пришлось взломать. Когда попал внутрь, кот испугался и спрятался под кроватью.

Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Обрадованные владельцы квартиры даже не стали ругать Рыжего. А сын Григория Тарасова (кстати тоже Григорий) буквально влюбился в каску пожарного, так что сфотографировался в ней рядом с Русланом Кулаевым.

История закончилась хэппи эндом: Рыжего теперь не оставляют дома одного, семья перевезла его на лето к себе на дачу. А то вдруг опять что-нибудь эдакое придумает.

Живой уголок: Кошки