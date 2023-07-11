В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

Обрадованные владельцы квартиры даже не стали ругать Рыжего. Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Четырехлетний кот Рыжий устроил настоящий переполох на ул.Строителей в городе Шатура. А все из-за того, что 10 июля смог запереть входную дверь в квартиру изнутри, пока хозяева были на даче.

Фото предоставлено Григорием Тарасовым

- Я его котенком подобрал. Он непоседа, игривый очень. В прошлом году даже с балкона падал, лапу сломал. Вылечили, прыгает отлично. Но вы и сами это теперь понимаете, - рассказывает хозяин кота Григорий Тарасов. - К балкону Рыжий теперь не походит, но когда я ухожу из дома, очень скучает и прыгает на ручку входной двери. В этот раз, видимо, промахнулся и попал на «барашек» замка. Он влево, на закрытие, поворачивается очень легко. А вправо, чтобы открыть, надо прилагать усилия.

На лестнице спасатель Руслан Кулаев. Фото предоставлено ГКУ МО «Мособлпожспас»

Вечером 10 июля, когда Григорий вернулся с дачи с женой и ребенком, открыть дверь не смог. Позвал товарищей, все вместе обдумали это дело, и поняли, что самостоятельно ничего предпринять не могут. Пришлось звонить в МЧС.

- Было три варианта. Первый — сломать замок, но тогда хозяева не смогли бы закрыть дверь. Второй — залезать в квартиру сверху с пятого этажа на четвертый, но это было опасно, потому что там конструкции хлипкие. Третий вариант - запросить разрешения на то, чтобы на адрес приехала пожарная машина с лестницей. Мы выбрали последний вариант, руководство его поддержало, - рассказал корреспонденту KP.RU старший смены ПСЧ ПСП 286 «Мособлпожспас» Руслан Кулаев. - После этого я залез по лестнице, окно на балконе было открыто, балконную дверь в квартиру пришлось взломать. Когда попал внутрь, кот испугался и спрятался под кроватью.

Фото предоставлено Григорием Тарасовым

Обрадованные владельцы квартиры даже не стали ругать Рыжего. А сын Григория Тарасова (кстати тоже Григорий) буквально влюбился в каску пожарного, так что сфотографировался в ней рядом с Русланом Кулаевым.

История закончилась хэппи эндом: Рыжего теперь не оставляют дома одного, семья перевезла его на лето к себе на дачу. А то вдруг опять что-нибудь эдакое придумает.