Бобров: Участок после сноса самостроя благоустроили в районе Арбата

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В центре столицы участок около владения 36 по Староконюшенному переулку в районе Арбата привели в порядок. Раньше на этом месте возвышался самострой в три этажа. Его площадь - 200 квадратных метров. Без каких-либо разрешений здание поставили между памятниками архитектуры. Один из них - дом «Общество русских врачей», второй - дом Пороховщикова. Такое соседство могло повредить культурному наследию столицы. Стихийное сооружение снесли прошлым летом и вывезли мусор с площади 100 квадратных метров. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, теперь всю эту территорию занимает газон.

«Освобождение городского пространства от самовольно возведенных объектов является одной из основных задач Госинспекции по недвижимости, - напомнил глава ведомства. - Работы проводятся во всех округах Москвы».

По его словам, под особым контролем находится исторические и туристические кварталы столицы.

«После демонтажа самостроев территории приводят в порядок - озеленяют, восстанавливают газоны», - уточнил Бобров.

Благодаря постоянным проверкам Госинспекция активно выявляет и ликвидирует незаконные строения. Они не только нарушают архитектурный облик города, но и лишают жителей общественных пространств.