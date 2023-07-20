Премия «Рекорды рынка недвижимости 2023»: бизнес-класс становится ближе широкой аудитории покупателей

Наивысшая награда в киномире – это премия «Оскар». На рынке недвижимости тоже имеется свой «Оскар», и недавно лучшие объекты определили в Москве.

В этом году прошла уже 14 церемония награждения ежегодной международной премией "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". За право зваться лучшими боролись 300 номинантов из регионов России.

Каждый из объектов, признанных победителем в своей категории, достоин особого внимания. Это архитектурные формы, которые могут впечатлить самого взыскательного клиента; планировки, отвечающие требованиям современного человека; комфорт и стиль исполнения.

Еще одно открытие премии – это соотношение цены и качества лота. Пожалуй, для потребителя этот фактор один из ключевых. Рынок диктует свои условия, и человеку, который приобретает первое жилье, все чаще приходится ориентироваться на стандарт- или комфорт-класс при покупке жилья. Приставка бизнес уже существенно меняет ценовую политику, хотя и так же разительно сказывается на качестве объекта.

В этом году в номинации «Премьера года бизнес-класса №1» победителем был признан ЖК MYPRIORITY Dubrovka. Выбор жюри не случаен, и номинация может стать отличной рекомендацией для будущих покупателей.

Столичный рынок недвижимости предлагает десятки различных объектов на любой вкус и, главное, кошелек. И тут главное попасть в точку, ведь жилье покупается на долгие годы, а значит, квадратные метры должны стать настоящей тихой гаванью, куда будет хотеться возвращаться. В этом вопросе важно решительно все: от планировки и качества постройки - до удобства жизни в микрорайоне.

MYPRIORITY Dubrovka расположен в одной из лучших локаций Южнопортового района (ЮВАО): в одном квартале от Таганского (ЦАО) района, примерно в 1,5 км от Москвы-реки и в десяти минутах езды от Кремля. Локация развивается как новый кластер жилья бизнес-класса, а застраивают площадки самые надежные девелоперы Москвы. А это значит, что спустя несколько лет в столице появится полностью новый микрорайон. Общая площадь MYPRIORITY Dubrovka, который строит ГК «Гранель», – около 260 тыс. кв. м.

Первый дом представляет собой монолитный корпус переменной этажности от 12 до 30 этажей, с подземным паркингом и кладовыми. В проекте этой очереди 931 квартира, где подходящий вариант найдет для себя как одинокий молодой человек, так и большое семейство.

Рядом появится свой детский сад на 175 мест и школа на 400 учеников. А еще магазины, кофейни, пекарни, салоны красоты кафе, магазины и много-многое другое.

Но, все-таки, «Премьерой года» ЖК стал не только по этим параметрам, которые, как ни крути, очень важны для жизни. Оценивались и другие показатели, о которых часто покупатель не задумывается. А зря.

Аргумент первый:

Близость к центру и хорошая транспортная доступность. Локация ЖК такова, что можно легко и быстро добраться до центра города или до любого района Москвы. Рядом выезд на Третье транспортное кольцо, а до Садового кольца не более 15 минут пути. В 3 мин. ходьбы станция метро «Дубровка», а за 10-20 минут пешим шагом можно добраться до станций «Волгоградский проспект», МЦК «Дубровка» и «Угрешская».

Аргумент второй:

Приватный двор по авторскому проекту. Жилье не ограничивается дверью своей квартиры, не менее важен микроклимат в подъезде, продуманный безопасный двор. Этим составляющим комфортной жизни в ЖК уделено не меньше времени и внимания.

Корпуса жилого комплекса образуют приватный двор, который благоустроят по авторскому проекту.

Ландшафтные архитекторы разделили пространство на несколько тематических зон, соединенных пешеходным бульваром. Здесь будет возможность и отдохнуть в тени деревьев на комфортных скамейках, и заняться спортом на современных площадках для воркаута, и простор для игры детворы. Современные игровые комплексы выполнят из экоматериалов.

Двор обещают сделать максимально зеленым, будут высажены кустарники и крупномерные деревья, обустроен газон.

Аргумент третий:

Дизайнерское лобби. И этот пункт отсылает нас к предыдущему аргументу.

Входные группы будут оформлены в освежающих природных оттенках нежной зелени, песка и камня. Использование широкоформатного керамогранита позволит визуально увеличить пространство. А за атмосферу домашнего уюта и лампового тепла будут отвечать светильники бионической формы, витражи, декоративные панно и зоны ожидания, оформленные живыми растениями и мягкой мебелью.

Для удобства жителей входная группа разделена на зоны. Внизу можно будет оставить коляску и даже помыть лапы питомцу после прогулки в специальной лапомойке. А за порядком присмотрит консьерж.

Аргумент четвертый:

Лифты SJEC (СЕК). Махнуть рукой на лифт (какая разница какой?) может только тот, кто не жил в многоэтажках с бедовым оборудованием. Ситуация, когда кабину приходится ждать по 15 минут или регулярно устраивать кардио на 15 этаж, потому что лифт так и не приехал, не выведет из себя только настоящего спартанца.

Жители MYPRIORITY Dubrovka избавлены от подобных проблем. Лифты SJEC выпускает один из крупнейших производителей лифтового оборудования в Китае. Компания работает более 30 лет и оснащает оборудованием жилые и коммерческие проекты по всему миру. Потребители в Европе, Азии, Австралии, странах Ближнего Востока и Латинской Америки уже успели оценить надежность китайского оборудования.

Кстати, специально для ЖК будут поставлены лифты с дизайнерской отделкой.

Аргумент пятый:

Активное развитие территорий. Это не менее важный фактор для комфортной жизни. Юго-восток столицы и Южнопортовый район Москвы активно развивается.

В настоящее время ведется создание новых транспортных объектов, возведение социальной инфраструктуры и общественных пространств. И здесь просится стройка, которая красуется на всех строительных лесах города: стройка на время…Так что совсем скоро новый облик Южнопортового района станет центром притяжения ЮВАО.

Аргумент шестой:

Цена. И этот вопрос чаще всего стоит во главе угла. В случае с «Дубровкой» девелоперу удалось сохранить тот самый важный баланс цена-качество. Студии стартуют от 10,9 млн рублей, а двухкомнатные квартиры евроформата – от 13 млн рублей.

Сдача первой очереди строительства планируется во 2-м квартале 2025 года.