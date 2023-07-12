Обновлённый спорткомплекс «Авангард» в Москве: Скейт-парк, футбольное поле, сухой фонтан и советские мозаики

Итоги комплексной реставрации и благоустройства оценил мэр Москвы Сергей Собянин Фото: материалы пресс-служб

На востоке столицы полностью обновили спортивный комплекс «Авангард» на шоссе Энтузиастов в Перово. Сегодня, 12 июля, итоги комплексной реставрации и благоустройства оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы с вами говорили о крытом скейт-парке, - обратился мэр к скейтбордистам во время осмотра спорткомплекса. - Непростой такой проект. Вот сделали. Все работает круглый год».

В ближайшее время здесь планируют открыть школу по скейтбордингу. Кроме того, на реконструированном футбольном поле уже проводят тренировки воспитанники школы футбола.

Одним из украшений исторического здания спорткомплекса стали восстановленные два мозаичных панно с изображениями молодых спортсменов времен СССР. Теперь их можно увидеть на входе с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов.

Сергей Собянин осмотрел стадион «Авангард» после завершения комплексной реставрации Фото: материалы пресс-служб

КОНКРЕТНО

Во время реконструкции на стадионе «Авангард»:

- на главной аллее соорудили сухой фонтан из более чем 150 струй с подсветкой;

- обустроили две детские площадки и шесть спортивных площадок;

- на футбольном поле уложили искусственный газон с системой подогрева для круглогодичных игр и тренировок;

- воссоздали исторические трибуны на 1524 места;

- разместили фитнес-зону со специальными тренажерами для пожилых людей, зоной отдыха, теннисными столами и площадкой для игры в петанк;

- построили многофункциональную зону с полосой препятствий и тренажерами для кроссфита и воркаута;

- сделали скейт-парк и памп-трек;

- возвели три спортивных павильона, из которых «Экстрим» рассчитан на занятия скейтбордингом, «Пластика» - гимнастикой, волейболом, гандболом, теннисом, боевыми искусствами, йогой и пилатесом, «Игра» - для кружков и мастер-классов. Зимой между павильонами будут заливать каток;

- отремонтировали гостиницу для участников соревнований.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В соседнем Новогиреево начал принимать пациентов реконструированный филиал №1 поликлиники №69 на Федеративном проспекте. Теперь в нем стало больше процедурных кабинетов и кабинетов врачей общей практики. Кроме того, появился зал ЛФК и кабинет массажа.

А в сентябре в этом же районе на Свободном проспекте ожидается ещё одно новоселье. Участники реновации начнут заселяться в первый построенный для них жилой дом. Он состоит двух 21-этажных корпусов. Всего в программе в Новогиреево участвует 72 ветхих дома. В новые квартиры здесь должны переехать более 16 тысяч горожан.