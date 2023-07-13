Бобров: Незаконную стройку прекратили в Крюково

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости г. Москвы.

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили возведение самостроя в Зеленограде. Начальник ведомства Иван Бобров поделился подробностями. Известно, что во время обследования участка 1 в коммунальной зоне «Александровка», проезд № 624 в районе Крюково был замечен склад строительных материалов. Стихийных строений здесь оказалось немало - шесть бытовок, навес, фундамент и опорные конструкции. Общая площадь объектов составила более 865 квадратных метров.

«При этом разрешительная документация на их размещение не оформлялась, - уточнил Бобров. - Объекты не состояли на техническом и кадастровом учетах и не были обременены имущественными правами».

По его словам, незаконность строительных работ была очевидна. Как и то, что уже появившиеся конструкции необходимо снести. На сегодня земельный участок освободили от самостроя: расчистили от строительного мусора и привели территорию в порядок.