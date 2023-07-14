«Чудом успела спрятаться у соседей»: Мужчина застрелил 4-летнюю дочь и ранил жену в Подмосковье

Мужчина ранил жену и застрелил свою 4-летнюю дочь в Подмосковье Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая история в подмосковном Пушкине. В квартире на окраине города нашли тело 4-летней девочки и ее 38-летнего отца. По предварительным данным, мужчина застрелил ребенка. После этого он покончил с собой.

- Перед этим он пытался убить и супругу, но женщина чудом сумела выбраться из квартиры, побежала по соседям и ее спрятал у себя один из жильцов, — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - По предварительным данным женщина тоже ранена.

Жуткая история в подмосковном Пушкине. В квартире на окраине города нашли тело 4-летней девочки и ее 38-летнего отца. По предварительным данным, мужчина застрелил ребенка. После этого он покончил с собой. Фото: СОЦСЕТИ

По данным KP.RU, пострадавшая сообщила соседям, что Роман вышел из себя во время пустяковой семейной ссоры, достал охотничье оружие и выстрелил в ребенка. В последнее время у пары был семейный разлад.

- Знаю его шапочно. Слышал, что он любитель страйкбола, компьютерные игры уважал - всякие стрелялки, шутеры, — рассказал KP.RU один из жителей Пушкино. - Выпивал? Ну как все. Бывало.

По данным KP.RU, пострадавшая сообщила соседям, что Роман вышел из себя во время пустяковой семейной ссоры, достал охотничье оружие и выстрелил в ребенка. В последнее время у пары был семейный разлад. Фото: СОЦСЕТИ

По словам другого собеседника, когда-то «игрушки» были для му проблемой - мог играть сутками. Сам мужчина в соцсетях сообщает о себе, что любимой игрой является популярный шутер от первого лица. Главный герой - боец-разведчик, который охотится за секретными документами беглого российского генералом и вступает в схватку с российским спецназом...

Несколько дней назад Роман выложил в соцсетях несколько видео с маленькой дочкой, подписал, что это записи 2020 и 2021 годов.

Информация уточняется.