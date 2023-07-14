Баллотировался в депутаты, играл в стрелялки: Что известно о мужчине, который застрелил 4-летнюю дочь и ранил жену

Предположительно, мужчина сначала застрелил ребенка, а затем покончил с собой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны новые детали о 38-летнем Романе Глушакове из подмосковного Пушкино. Его тело было обнаружено сегодня в квартире, рядом с телом 4-летней дочери. Предположительно, мужчина сначала застрелил ребенка, а затем покончил с собой. Супруге Глушакова, Екатерине Ш., удалось выскочить из квартиры и скрыться у соседей. Она и вызвала полицию.

На месте сейчас работают сотрудники Следственного комитета, выясняя подробности случившегося.

Статус, установленный в соцсетях у Глушакова: «Нет ничего важнее семьи, особенно для ребенка». Регулярно выкладывает фото и видео с участием дочки.

- Рома - айтишник, - сообщил KP.RU знакомый Глушакова. - Сколько я его знаю, он такой типичный программист. Очень спокойный, уравновешенный. Совсем не конфликтный. Жена, Катя, занимается косметологией - наращивание ресниц и все такое.

- Сообщается, что дочь Романа была застрелена. Откуда он мог взять оружие? Он охотник?

- Никогда такого не слышал. Знаю, что он в страйкбол играл (страйкбол - тактическая игра, в которой для поражения игроков из команды соперника используется пневматическое оружие, стреляющее шариками с краской, - Авт.). Но это же совсем другое.

К слову, несколько месяцев назад Глушаков выкладывал у себя на страничке объявление о продаже оружия и снаряжения для страйкбола.

Как сообщалось ранее, своей любимой компьютерной игрой мужчина указал в соцсетях популярную «стрелялку» от первого лица.

Как стало известно KP.RU, в 2013 году Роман Глушаков баллотировался в депутаты местного Совета депутатов в подмосковном Ногинске. Выдвинут от партии «Яблоко». Он был официально зарегистрирован, но через сито выборов не прошел.