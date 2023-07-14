Роспотребнадзор проверил, есть ли в Москве энцефалитные клещи

Все организации, выполняющие в Москве исследование клещей на инфекционные патогены, должны подавать сведения в Московский центр гигиены и эпидемиологии Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году опаснейшее заболевание - клещевой вирусный энцефалит - выявили в нетипичных для него регионах, в частности, на Камчатке и в Москве. Такой новостью напугали некоторые СМИ. А ведь граждан, покусанных клещами, в столице и Подмосковье сейчас очень много. И далеко не все доходят до врачей и лабораторий, где кровососов тестируют на инфекции. Значит, все столичные жители теперь под угрозой заразиться тяжелой инфекцией? KP.RU попросила Роспотребнадзор разъяснить, насколько велики риски. Вот, что сообщили в ведомстве:

- Все организации, выполняющие в Москве исследование клещей на инфекционные патогены, должны подавать сведения в Московский центр гигиены и эпидемиологии. В частности, нужно указывать, на какой именно территории города был обнаружен инфицированный клещ, - рассказала Людмила Карань, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

- Кроме того, поскольку Москва не является эндемичным по клещевому энцефалиту регионом (то есть обычно кровососов-переносчиков энцефалита здесь не наблюдается. - Ред.), каждый такой выявленный клещ должен быть обязательно отправлен на верификацию в референс-центр по клещевому энцефалиту.

Но даже до подтверждения «диагноза» сотрудники Московского центра гигиены и эпидемиологии проводят эпидемиологическое расследование. Они выезжают на место, где произошло присасывание, собирают и изучают найденных клещей, отметила Карань.

«В этом году такие экспедиции происходили по всем случаям выявления инфицированных клещей. Но ни одного клеща с вирусом энцефалита в указанных местах найдено не было. То есть очагов клещевого энцефалита на территории столицы не выявлено», - успокоила эксперт.