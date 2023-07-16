Чудесное спасение: В Москве запертых в бочке котят нашли при сортировке отходов

Фото: предоставлено волонтерами

Воскресенье. Ночь. На комплекс сортировки отходов на Сигнальном проезде кипит работа. Приезжают мусоровозы. Выгружают содержимое. Уезжают в следующий рейс. Синяя закрытая бочка не привлекла ничьего внимания. Если бы не одно «но»: оттуда доносилось слабое мяуканье.

- Удивительно, что эта бочка не попала под экскаватор или другую тяжелую технику. Удивительно, что в какой-то момент наши сотрудники услышали этот кошачий писк. И еще более удивительно, что когда эту бочку вскрыли, все четыре котенка внутри были живы. Истощены, напуганы – они могли провести там несколько дней. Но живы, - Денис Гранкин работает начальником производства на ООО «Эколайн», а в свободное время в качестве добровольца – еще и спасателем. Коллеги-волонтеры подсказали ему, что делать с котятами и куда их девать.

Фото: предоставлено волонтерами

После того, как малышей вытащили, стало ясно, что они родились не так давно и только-только открыли глаза. Самостоятельно выходить таких крох сотрудники мусорного завода не могли и передали их в благотворительный фонд «Подбери друга».

- Мы не думали ни секунды. Сказали «да» и забрали. Что для одного - мусор, для другого -сокровище, - рассказали позже о ситуации в фонде. – Их отвезли в клинику на осмотр. Сейчас они уже восстанавливают силы, скачут по клетке, кушают и набирают вес и самое главное - ждут маму и папу. Все самое страшное для них осталось позади.

В ближайшее время котятам придумают имена, сделают им красивые фотографии, после чего будут искать им новых владельцев. Следить за судьбой котят и узнать, как им помочь, можно в соцсетях благотворительного фонда «Подбери друга».