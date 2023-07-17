Идем за рубиновой земляникой и северным золотом: В Подмосковье начался сезон лесных ягод

Ягодный сезон короткий, и, если опоздать в лес, придется ждать следующего лета. Фото: Shutterstock

В Подмосковье начался сезон лесных ягод: земляника и черника уже зреют полянами, а при желании можно найти северную морошку! Но важно помнить - ягодный сезон короткий, и, если опоздать в лес, придется ждать следующего лета или покупать дорогие замороженные ягодки в магазине. Что можно сейчас собрать, рассказывает эксперт Дмитрий Тихомиров.

МОРОШКА

Морошка или, как ее еще называют ценители этой уникальной ягоды, к которым и я себя отношу, болотный янтарь, северное золото, царская ягода.

У Пушкина, когда его смертельно ранил Дантес, одним из последних желаний было поесть моченой морошки. Знал толк Александр Сергеевич в лакомствах и красивой жизни.

Морошка.

Сегодня редко какой москвич или житель южных регионов пробовал морошку. А зря! Такого уникального кисловато-сладкого вкуса не имеет ни одна другая ягода.

Морошка - ягода северная, болотная, труднодоступная, а поэтому дорогая, и даже если покупать ее в далеких архангельских деревнях, стоить она будет не меньше 600 рублей за литр, а то и дороже, а моченая - три тысячи за трехлитровую банку.

На рынках морошка редкость, так что можно самому поехать за ней на севера, как делаю это я.

Не все знают, но найти морошку можно и на севере Подмосковья, на болотах за Дубной, но много ее там не собрать. Сезон сейчас заканчивается в Тверской области, но продолжается в Вологодской и Новгородской, к концу месяца дойдет до Архангельской.

Собирают морошку обычно красноватой, слегка неспелой, иначе целой не вынести с болота, помнется, но через пару дней ягода сама дозревает, становясь ярко-желтой и приобретая свой неповторимый вкус. Спелая морошка называется мякушкой, как раз по причине своей мягкости, донести ее до дома в целости невозможно, поэтому лучше сразу в банку. В ней же и мочить.

Как я ищу морошковые места. Открываю спутниковую карту, высматриваю болота, выделяющиеся сероватыми проплешинами на фоне «зеленого моря тайги». Приезжая на место, сразу иду на рынок: если морошка пошла, она продается в изобилии. Но ведь хочется ее найти самому! Местные свои места не выдадут, но направление укажут.

Бояться болот не стоит, но осторожность не повредит: морошка растет на кочках на так называемых верховых болотах, мох колышется под ногами, с непривычки немного страшновато, но не провалишься. Главное правило - на болото не ходить в одиночку, мало ли что...

Кстати, в сентябре на это же болото можно вернуться за клюквой.

Спелую морошку для сохранения лучше всего замочить в собственном соку: отрываем чашелистики (не выкидывайте их, а засушите для чая) и наполняем ягодами банку. Ягоды под собственным весом дают сок, в нем морошка и хранится хоть до следующего сезона, не теряя вкуса и пользы.

ПОЛЕВАЯ КЛУБНИКА

Она же полуница, она же клубника луговая, она же земляника холмистая - так много названий имеет двоюродная сестра земляники лесной, по-научному - земляника зеленая. Созревает она на пару недель позже лесной.

Полуницей ее прозвали потому, что созревшие ягоды в тени долго остаются беловатыми, хотя на солнечной стороне давно ярко-красные. Кстати, полуницу в отличие от земляники лесной можно собирать недозревшей - ягоды даже с белыми бочками ароматны и вкусны.

Полуница

Мне, признаться, полуница нравится даже больше, только найти ее сложнее. За полевой клубникой придется поездить, побродить по холмам, полям, на вырубках и под линиями ЛЭП.

Одно из ближайших к Москве мест, где я собираю полуницу, - район Приокско-Террасного заповедника, берега Оки. Некоторые любители ездят еще дальше - на холмы Рязанской области, под Саратов, под Тулу.

Кстати, изначально на Руси именно эта земляника называлась клубникой благодаря шаровидной форме ягод («клуб» в старославянском - шаровидный), и только недавно мы стали называть клубникой садовые сорта.

ЧЕРНИКА

На сбор сине-черной ягоды можно отправляться с начала июля, когда черника в самом соку и еще не перезрела. В отличие от земляники собирать чернику можно до осени.

Вот только вблизи Москвы ее не найти, придется поехать в более дикие леса, в сторону владимирской Мещеры, где хвойные леса, которые так любит черника, или на запад, на границу с Тверской областью.

Черника.

Зато за этими ягодами не надо так низко наклоняться, ее кусты вырастают до полуметра, с такого можно взять не пару ягод, как с земляники, а минимум горсть. При должном трудолюбии за несколько часов можно собрать несколько литров, поэтому и ценится черника раза в два-три дешевле земляники - от 400 рублей за литр. С ней также можно делать все что угодно: варить варенье, перетереть с сахаром, засушить и заморозить.

Реклама БАДов кричит: черника отлично улучшает зрение! И действительно, в этой ягоде есть соответствующие микроэлементы и витамины, вот только, чтобы они хоть как-то помогли, надо съедать минимум два с половиной килограмма черники ежедневно, а на это не способен даже такой любитель этой ягоды, как я!

Так что лучше все же чернику собирать исключительно для наслаждения вкусом, а пользу получать от лесной прогулки и воздуха, насыщенного фитонцидами соснового бора. В этих же лесах ближе к сентябрю можно будет и брусники набрать.

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ

Это, наверное, самая известная дикая ягода наших широт и самая ранняя. Многие уверены, что собрать ее просто: достаточно пойти на опушку ближайшего дачного леса. На самом деле, чтобы собрать много земляники, придется постараться. Расти она предпочитает на светлых участках леса, березовых опушках, в оврагах, вырубках, а иногда и в зарослях высокой травы. Ее сезон, начавшись в июне, уже в самом разгаре и продлится как минимум пару недель.

Дмитрий Тихомиров (на фото) знает, как собрать много вкуснейшей земляники. Фото: Наталья СИДОРОВА

Но чтобы насобирать хотя бы литровую банку, надо быть очень упорным. Наверное, поэтому земляника - одна из самых дорогих лесных ягод, на столичных рынках ее не купить дешевле тысячи рублей за литровую банку.

За земляникой лучше идти ранним утром или вечером, так как в жару ягоды слишком нежные и быстро портятся, достаточно на них надавить. Собирать надо лишь спелые красные ягоды, а недозревшие, с белым бочком, лучше оставить на будущий день.

С собранной земляникой можно делать все что угодно: варить вкуснейшее варенье, перетереть с сахаром, заморозить и засушить.

Кстати, у кустиков земляники можно взять не только ягоды, но и листики. Их можно высушить, а после добавлять в чай.