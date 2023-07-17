Кровавые часы, золотые мозги и призрак Берии: Гуляем по местам Москвы, окутанными самыми невероятными городскими легендами

Здание президиума РАН. Ленинский просп., 32А. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не все то мистика, что блестит

«Держат прямую связь с космосом и общаются с инопланетянами». «Облучают население». «Следят за каждым, а информация прямо из «золотых мозгов» поступает в мощнейшие компьютеры, установленные в подвале».

Знакомая пластинка? Все это - слухи, которые ходят про здание президиума РАН. Точнее, про конструкцию, которая установлена на его крыше.

- На самом деле это аллегорическое изображение прогресса: микросхемы, технологии и др. Само здание по задумке архитекторов должно было строиться по самым передовым технологиям. Вот только возведение его стоило таких бешеных денег, что затянулось на три десятка лет, - объясняет Трифонова.

Тем не менее задумку архитекторов воплотили в жизнь. И в знак торжества технологий наверху водрузили конструкцию из специального стекла с золотым напылением. Благодаря ему верхушка здания академии переливается и сверкает при любом освещении. Народ посмотрел на всю эту красоту и… обозвал ее «золотыми мозгами». А что? Как рассуждает Трифонова, логика в этом есть: мало того что там в самом деле золото, так еще и люди умные сидят, цвет нации.

И ты, Брюс...

Не по душе пришелся соседям в свое время и Яков Брюс - сподвижник Петра I. За любовь к наукам его окрестили колдуном и чернокнижником, а все, что с ним связано, покрывалось налетом мистики. Как дом 2 на ул. Спартаковской, который знаменит благодаря «кровавым часам на Красных воротах».

«Кровавые часы на Красных воротах». ул. Спартаковская дом 2. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На самом деле к дому-то Брюс никакого отношения не имел. Земля ему принадлежала. Но еще до этого здесь был знаменитый трактир «Разгуляй». Может, этот факт «подпортил карму»? - размышляет Майя Трифонова.

Как бы то ни было, дом здесь построили Алексей Мусин-Пушкин и Екатерина Волконская в 1790 - 1800 гг. Алексей был известен своей любовью к коллекционированию. Поэтому, когда в 1812 году семья уехала из Москвы, а дом частично сгорел, в народе начали говорить о тайной комнате, где «графья» спрятали свои богатства.

Что касается сокровищ, то подтверждений этому так и не нашлось, а комната, возможно, и правда есть: в XX веке кто-то додумался пересчитать окна, и оказалось, что снаружи их меньше, чем внутри. Впрочем, документально это так и не зафиксировали.

Но при чем здесь кровавые часы? Тем более что сейчас их на фасаде нет вообще.

- Из документов тех лет известно, что их установил аббат храма Святого Людвига Адриан Сюрюк, который служил воспитателем у графских детей. Он разработал и установил на фасаде дома очень точные часы, о них упоминает в переписке Екатерина Волконская, - объясняет Майя Трифонова. - По некоторым данным, часы были солнечными с астрологическими знаками и нумерологическими символами. А остальное дорисовало воображение: что их трапециевидное основание похоже на гробовую доску, а крепления - на перевернутый крест, в который воткнут штырь. По одной версии, они показывали будущее, если под ними встать. По другой - показывали на клад. По третьей - указывали грядущие войны, в таком случае их основание будто бы наливалось кровью.

Самих часов уже нет, от них осталось только трапециевидное основание на фасаде.

- А что, и правда оно краснеет? - уточняю я.

- Нет, конечно! - отвечает Трифонова. Мы вместе смотрим на фасад. Сейчас он скрыт за строительными лесами вместе с «гробовой» доской. Но она, если что, - по-прежнему белая, товарищи. Я заглянула и проверила. Не благодарите.

Отелло на Якиманке

Не менее мрачное призрачное соседство - и у французского посольства в Москве. Прекрасный особняк Николая Игумнова на ул. Большая Якиманка, 43, вполне возможно, скрывает… убийство.

Особняк Николая Игумнова на ул. Большая Якиманка, 43. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Семейство Игумновых начинало с мануфактур в Ярославле. Потом в Восточной Сибири они нашли золотые прииски и стали просто неприлично богаты. Особняк в русском стиле обошелся Николаю почти в миллион рублей. Керамические изразцы ему делали на заказ, кирпичи везли из Голландии, - после слов Майи Трифоновой становится понятно, почему соседи невзлюбили Игумнова с самого начала.

Общественное мнение окрестило особняк безвкусицей. Архитектор не пережил удара и скончался от мук попранной гордости. А владелец дома решил… поселить туда любовницу-танцовщицу. В Москве он бывал наездами, продолжая жить в Ярославле. По легенде, однажды он приехал без предупреждения и застукал любовницу с другим. Соперника выставил прочь, а девушку сурово покарал. Далее версии расходятся: кто-то говорит, что неверную красотку он придушил, а труп приказал замуровать в печи, другие - будто танцовщицу он лично замуровал заживо в стене на лестничном пролете.

Как вы понимаете, даже если это так, документальных подтверждений тому нет.

Палач и дамский угодник

Темной ночью на Малой Никитской тускло мигают фонари. Слышится шуршание шин. Невидимый автомобиль останавливается у дома 28. Хлопает дверца, слышны тяжелые шаги. Открывается и закрывается входная дверь. Случайный свидетель продолжает потрясенно таращиться на пустой тротуар, отказываясь верить своим глазам. Ведь мимо него только что вернулся домой дух Лаврентия Берии - грозного главы НКВД.

Дом Лаврентия Берии. Малая Никитская дома 28. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этот дом буквально создан для того, чтобы стать героем городских легенд, - рассказывает Майя Трифонова, историк искусства, экскурсовод с 14-летним стажем. Мы стоим около невзрачного одноэтажного особняка, у входа в который развевается флаг Туниса (сейчас здесь посольство).

Эксперт продолжает: дом построил себе в 1885 году московский городской глава Степан Тарасов. Но стоило ему сюда переехать, как он заболел. Архитектор Василий Карнеев, который строил этот дом, позже попал под суд: его обвиняли в нарушении строительных норм, которые привели в 1888 году к обрушению здания Московского купеческого общества. Карнеев доказал, что в трагедии не виноват, но из-за стресса заболел и умер. Следующими владельцами были богатые промышленники, которые решили здание расширить, но как только все работы были закончены и семья въехала, в 1913 году умер его хозяин, а годом позже - хозяйка.

20 с лишним лет дом, по слухам, был обителью сперва ВЧК, потом НКВД. В 1938 году сюда с семьей переехал Лаврентий Берия. И страшные слухи начали ходить уже про него.

- Якобы его личная охрана ездила по улицам Москвы на черном воронке и хватала симпатичных молодых девиц, чтобы доставить к нему в дом или на дачу в Сокольниках. Нашлась даже актриса, которая заявила, что ее бил и душил лично Берия. И основания для таких слухов действительно были, - огорошила меня Трифонова. - Глава НКВД никогда не скрывал своей любви к женщинам. У него была очень молодая любовница - по некоторым данным, ей было всего 17, когда она родила от него дочь. Но Берия девочку признал и даже назвал ее в честь своей матери.

Городскую страшилку подкрепляет и утверждение сына Берии Серго, что его отца расстреляли в этом самом доме, а суд, приговор и официальный расстрел придумали и инсценировали позже. Так это или нет, достоверно пока не узнать - документы по делу Берии засекречены.